El anuncio del acuerdo entre FPF y 1190 Sports por la gestión asociativa de los derechos de televisión ha generado preocupación en un grupo de clubes de la Liga 1, entre ellos Universitario de Deportes. Al respecto, Jean Ferrari, administrador del cuadro ‘crema’ se pronunció en contra.

Ferrari advirtió de los peligros de hacer un acuerdo que no habla de montos claros y que genera un riesgo a la economía de los clubes, en desmedro de los contratos firmados con Gol Perú que sí ofrecían cierta estabilidad.

“Hay cláusulas que se tienen que respetar, yo estoy en la ‘U’ para defender los intereses de mi club y no veo una propuesta concreta y sostenible que le pueda dar tranquilidad a los estados financieros del club. Cuando hablan de 13 años de contrato no se habla de ninguna carta fianza y hablan de un pago que no se sabe cuánto sería” , indicó en diálogo con Ovación.

“Tampoco hablan de un aval legal o formal con un documento que le den sostenibilidad a esos 13 años. Nos preocupa porque no es fácil que una empresa venga y pueda mantener los pagos como sí lo ha venido haciendo el Consorcio ”, añadió.

En ese sentido, Ferrari indicó que son 7 los clubes que están en contra de dicho acuerdo y que ya están conversando con más.

“ Hemos tenido algunas reuniones con algunos clubes, somos 7 clubes los que estamos conversando porque evidentemente hay una preocupación porque ya se deben presentar los presupuestos a la Comisión de Licencias para participar el otro año”, sostuvo.

Asimismo, advirtió que, al compartir riesgos con 1190 Sports y al no haber carta fianza o seguridad en los pagos, los clubes corren grave peligro de verse afectados económicamente. Si a eso se le suma la indemnización por no respetar contrato con el Consorcio, algunos equipos podrían quebrar.

“No hay propuestas concretas, con montos, es muy complicado estar en esta situación porque estamos jugando con el futuro económico de las instituciones. Si esto no funciona, los clubes se van a la quiebra. Es irresponsable hacer esto si no se tiene un proyecto claro” , añadió.

“ La penalidad es multimillonaria y si se genera esta contingencia por un capricho, nosotros no vamos a entrar a poner en riesgo a nuestro club. En ese sentido, tenemos buenos argumentos legales para poder darle solución a cualquier contingencia”, sentenció.