El exfutbolista y exgerente de Universitario de Deportes, Germán Leguía, se manifestó sobre una posible sanción al Estadio Monumental luego que un mal hincha le arrojara un plátano a Kevin Quevedo durante el partido ante Melgar, en lo que es un claro insulto racista.

Para el popular ‘Cocoliche’ sería injusto que se cierre el estadio o una tribuna del recinto por el mal accionar de uno o dos aficionados.

“ No entiendo por qué por una persona vas a perjudicar a toda una hinchada . En los reglamentos tendría que haber eso, identificar quién fue, ponerle su multa a él y no puede volver a entrar al estadio”, señaló en Radio Ovación.

“Por decir va a jugar ‘U’ - Alianza y mando gente a Matute y les pago para que tiren cualquier cosa, les cierran el estadio. ¿Por dos personas? No entiendo ese reglamento, no puedes perjudicar, el estadio no tiene la culpa, ni la gente que ha ido. ¿Vas a cerrar una tribuna de 25 mil personas? Perjudicas al club”, añadió.

Para Germán Leguía, la solución es identificar al que cometió el acto racista y prohibirle el ingreso nuevamente al Estadio Monumental.

“ Tienen que ver quién fue y que le pongan un castigo que no pueda entrar al estadio , no creo que sea un maleante porque esa reacción puede ser porque el otro también hizo. Es una reacción, nadie es perfecto, está mal hecho pero en otros países no cierran los estadios, eso es perjudicar el fútbol”, sostuvo.

“ ¿Cómo le voy a cerrar una tribuna ahorita que está yendo un montón de gente? Habría que sentar a los de la Comisión Disciplinaria en el estadio para que vean cómo se reacciona, yo he visto gente del mejor nivel en el estadio mentando la madre, renegando. He visto periodistas jugando pelota y hacer lo que ellos critican en el estadio. Hay que ubicar las reacciones de la gente”, agregó.

Comisión Disciplinaria de la FPF abrió proceso a Universitario

De acuerdo con RPP, la Comisión de Disciplinaria de la FPF abrió un proceso contra el cuadro crema por el acto de discriminación contra el futbolista del conjunto arequipeño. Así se lee en el documento que subió en redes sociales el mencionado medio.

Asimismo, el ente rector del fútbol peruano señaló que tanto el cuadro crema, el elenco rojinegro y el jugador Kevin Quevedo tienen un día para presentar sus descargos.