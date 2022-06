Gonzalo Núñez señaló que Universitario de Deportes impidió el ingreso de un reportero de Exitosa Deportes a la conferencia de prensa donde se presentó al nuevo director técnico ‘crema’ Carlos Compagnucci.

El periodista deportivo asume que este veto se origina por las críticas que suele realizar a la gestión de Jean Ferrari como administrador temporal de Universitario. El panel de Exitosa Deportes invitó al reportero Christopher Campos a contar su experiencia en la conferencia de prensa. “El estuvo en la puerta del hotel donde se realizó la conferencia de prensa y, lamentablemente, no pudo ingresar” , indicaron.

“Nos acercamos muy temprano a la conferencia de prensa, habían citado al mediodía, mandamos correo, nos confirmaron y al llegar al hotel me di con la sorpresa y nos indicaron que no estábamos en lista”, inició Campos.

“No salía el nombre de nuestro medio en las acreditaciones. Nos dimos con otra sorpresa que habían otros medios que no estaban en la lista y ellos sí ingresaban. La gente de prensa mandó alguien a decirnos que habían realizado un sorteo y solo los que habían ganado iban a ingresar, por el aforo del local. Evidentemente es que nos han vetado, había una orden para que no ingresemos”, sentenció.

Gonzalo Núñez señala a Jean Ferrari

“El que pierde es el público, hay que ser muy escaso mentalmente para hacer tu revancha contra un medio que llega a 70 ciudades del Perú. Le estás quitando la posibilidad al técnico de presentarse, no ante mí, sino ante 2 millones de personas. Había espacio en la conferencia, se inventan sonseras”, sostuvo.

Al recordar que esta no es la primera vez que se sucede, ya que también fueron vetados para el Universitario vs. Sporting Cristal, Núñez le envió un recordatorio al exjugador merengue.

“ El señor Ferrari ha vetado la entrada de Exitosa Deportes, Uy, cómo nos duele, igual no nos vamos a callar, Ferrari. No somos revanchistas solo decimos la verdad, solo que a veces la verdad duele. No te preocupes que (Jean Ferrari) ya no queda mucho tiempo en el cargo”, añadió.