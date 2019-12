La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia devolvió a Gremco la mayoría, convirtiéndose en el mayor acreedor de Universitario de Deportes.

Hace unos meses, la Sunat se convirtió en el principal acreedor de Universitario de Deportes después que la deuda de Gremco pasara de 58 millones a 26 millones de dólares.

Sin embargo, ahora-tras una apelación- Gremco tiene 52% de participación de las acreencias, por lo que será parte de la Junta de Acreedores de Universitario de Deportes.

Ahora, los hermanos Humberto y Raúl Leguía con su empresa Solución y Desarrollo deberán irse para que regrese la Consultoría de Finanzas Corporativas EIRL de Carlos Moreno.

Hasta que no se solucionen bien estos problemas no se sabe si el entrenador Gregorio Pérez o el defensor Iván Santillán, contratados por la administración de los Leguía, continuarán en Universitario de Deportes, por el cambio de la directiva crema pero si Gremco decide respetar los contratos, no habría problemas.

Por su parte, Raúl Leguía en entrevista con el programa radial ‘Las Voces del Fútbol’ indicó que apelarán está “aberrante decisión judicial”: “La 'U' no puede regresar a manos de Gremco, significaría que venda sus activos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Aquí sucede algo raro. Hay gente que está actuando mal. En el corto plazo no va a volver Gremco. Significaría un caos para Universitario. Es un momento perjudicial para la 'U', entre otras cosas perdemos la confianza de los sponsors. Todo esto perjudica al club en el tema deportivo y económico”, puntualizó el aún administrador del equipo de Ate.