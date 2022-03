Gonzalo Núñez confirma maltrato de la ‘U’ a Chumpitaz: “Está mortificado”

Pese a que el administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, lo negó tajantemente, una nueva versión sobre un presunto maltrato a Héctor Chumpitaz en el club, ha salido a la luz.

Durante la edición del último programa de A Presión Radio, el periodista Gonzalo Núñez afirmó que el hijo del ‘Capitán de América’ le confirmó que sí se dieron estos maltratos y que el exmundialista con la selección peruana se encuentra muy mortificado.

“Ayer no conté, pero de la propia boca del hijo de Héctor Chumpitaz, que me lo crucé saliendo de la grabación con Erick Osores, le pregunté qué pasaba con Don Héctor, tu papá, y la respuesta fue que está muy mortificado”, expresó.

“Siente que lo han manoseado, lo han tratado mal (...). En ese viaje (a Ecuador) le hicieron pagar su pasaje; perdón, le hicieron pagar el hotel, eso me lo dijo el hijo, él me lo contó”, añadió.

El popular ‘Castor’, incluso, afirmó que esta serie de supuestos maltratos habrían llevado a Chumpitaz a ya no querer acudir a las instalaciones del club.

“Y ya se fue del club, harto se fue. El hijo me dijo que ya no quiere ir pero que “tu sabes como es él, se queda callado”. Ha visto desórdenes en Universitario, de violencia interna y que nadie hacía nada”, sentenció.

La versión de ‘Puchungo’ Yáñez

Estos supuestos maltratos ya habían sido revelados por Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez. “Quisiera hablar con Jean Ferrari que es mi amigo para que me diga, que pasa a lo mejor no lo sabe que Chumpitaz no fue invitado a Guayaquil y tuvo que pagar su estadía en el hotel del equipo. Le iban a cobrar el pasaje también, pero la final no lo hicieron, me parece un abuso”, contó Alfonso Yáñez en el programa ‘Campeonísimo’ en PBO y defendió al exjugador de 77 años.

“Esto ha pasado el partido contra César Vallejo, ellos tienen un palco en el que se sientan en el Estadio Monumental, casi siempre donde salen todos los exjugadores. Ahí ha estado el ‘Capi’ Héctor Chumpitaz con la familia y se han acercado a decirle que tienen que retirarse e irse a la tribuna, donde hay gente que no tiene nada que ver con la ‘U’”, exclamó ‘Puchungo’, añadió.

Jean Ferrari descartó un maltrato a ‘Chumpi’

Cabe mencionar que Jean Ferrari descartó que el e histórico jugador crema no este e los planes del club para esta temporada 2022 y lo aclaró desde sus rede sociales. “Me sorprende la mala intención de terceros al referirse de nuestro capitán e ídolo del club, Don Héctor sigue con nosotros y seguirá porque es parte de la institución y su historia, no lograrán desestabilizarnos. ¡hoy un solo puño!”, apuntó hace unos días.