Universitario de Deportes sigue trabajando pensando en la próxima temporada. Uno de los temas más importantes es el armado del plantel y, en ese sentido, el nombre de Christian Ramos estuvo en carpeta de la institución en los últimos días, como refuerzo para la defensa.

No obstante, el interés por la ‘Sombra’ llegó a su fin y, de acuerdo a la afirmación del administrador de la entidad, Jean Ferrari, el futbolista no llegará al club. “Terminé conversación con Gregorio (Pérez), no vamos por Ramos, seguimos avanzando como lo venimos haciendo, Primero la ‘U’”, escribió el exfutbolista.

El propio Ferrari había revelado en una conferencia de prensa reciente que tenían en la mira a Ramos. “Estamos muy interesados en contar con Christian Ramos. El día lunes estaremos tratando de llegar a un acuerdo con él en relación a ese tema”, declaró en su momento.

La publicación de Jean Ferrari sobre Christian Ramos.

Por su parte, Ramos, que jugó en las dos últimas temporadas en César Vallejo y presenció la segunda final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Sporting Cristal, se pronunció sin dar muchos detalles sobre su futuro “Esta semana decido mi futuro. No descarto [a la ‘U’], pero estuve de vacaciones y recién veré mi tema”, indicó el domingo.

El deportista de 33 años fue habitual titular en el cuadro trujillano y ello lo llevó otra vez a ser parte de la selección peruana. De hecho, el entrenador Ricardo Gareca lo hizo arrancar en los partidos ante Bolivia en Lima y frente a Venezuela en Caracas.

A nivel de clubes, además de Vallejo, Ramos vistió las camisetas de Sporting Cristal, San Martín, Alianza Lima, Juan Aurich, Gimnasia, Emelec, Al-Nassr, Melgar y Universitario de Deportes.