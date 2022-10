Andy Polo, el delantero de Universitario de Deportes, fue sentenciado por la Justicia de los Estados Unidos y deberá pagarle una indemnización de 600 mil dólares, esto por la agresión a la mamá de sus hijos Génesis Alarcón. Pese a ello, el futbolista sigue siendo titular en la escuadra crema.

Al respecto se pronunció el administrador del club, Jean Ferrari, quien señaló que la institución aún no ha recibido notificación de alguna sentencia penal contra Andy Polo, por lo que la situación del jugador se mantiene igual. Asimismo, habló sobre una posible renovación.

“En un inicio dijimos que si había una sentencia penal en el tema de Andy Polo tomaríamos acciones correspondientes, pero hasta el momento no tenemos notificación oficial sobre este caso y eso hace que estemos atados de brazos ”, indicó en diálogo con Ovación.

“Sobre posible renovación de contrato de Andy Polo eso lo verá la parte deportiva, sin embargo sí puedo asegurar que ya estamos viendo algunas renovaciones y el mapeo de contrataciones para el próximo año, incluyendo extranjeros”, añadió.

Las declaraciones de Ferrari van acorde a lo dicho por el asesor legal del club crema, Adrián Gilabert, quien al ser consultado sobre si habría alguna sanción al jugador peruano, el letrado respondió: “Ese es un tema personal de él. Nosotros no tenemos nada que decir con respecto a ello”.

“Sí creo que debería haber un poquito más de información sobre el particular porque lo que ha ocurrido en Estados Unidos no es una sentencia por un hecho de violencia propiamente dicho. Entiendo que el futbolista y su parte legal explicarán lo que ha ocurrido, que no es un hecho de sanción de violencia”, añadió a Movistar Deportes.

Comisión Disciplinaria de la FPF abrió proceso a Universitario por actos racistas

De acuerdo con RPP, la Comisión de Disciplinaria de la FPF abrió un proceso contra el cuadro crema por el caso del hincha que le arrojó un plátano a Kevin Quevedo en el Universitario vs. Melgar, algo que fue claramente un insulto racista. Así se lee en el documento que subió en redes sociales el mencionado medio.

Asimismo, el ente rector del fútbol peruano señaló que tanto el cuadro crema, el elenco rojinegro y el jugador Kevin Quevedo tienen un día para presentar sus descargos.