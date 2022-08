El fichaje de Alex Valera al Al Fateh, le ha dejado buenos dividendos a Universitario de Deportes y, al parecer, ha dejado satisfechos tanto al club peruano como al delantero. Sin embargo, el periodo de negociación tuvo sus momentos tensos.

TE VA A INTERESAR | Carlos Zambrano fue por la revancha y tuvo segundo round de ‘box’ con Darío Benedetto [VIDEO]

Valera incluso no jugó las últimas fechas que estuvo en tienda crema y se deslizó que el delantero estaba en rebeldía porque le habían cerrado las puertas para emigrar. En ese sentido, el atacante incluso dijo que Jean Ferrari, administrador temporal del club, no se había despedido de él.

Finalmente, Ferrari decidió romper su silenció y referirse a la sonada operación. “Fue todo un trámite porque las conversaciones que tuvimos fue que él mismo venga y diga tengo una oferta, me quiero ir. Desde que se hizo el planteamiento así, ahí ya teníamos un problema. A partir de ahí, ya todo fue negociación hacia afuera, en la interna ”, indicó en entrevista con Willax Deportes.

“Y al final creo que fue una gran negociación porque hicimos un monto récord para el club, en una venta de las tres más importantes de la historia del club”, añadió.

Ferrari decidió ponerle paños fríos a cualquier disputa que se haya generado entre club y jugador. En ese sentido, aseguró que desde s parte entendía el deseo de emigrar del futbolista y que los problemas se originaron cuando la parte deportiva (liderada por Manuel Barreto) buscó retenerlo.

“Nos quedamos tranquilos por haber hecho un esfuerzo y protegido los intereses del club. Yo solo tuve una conversación con él, que fe la primera. Y lo que le dije fue claro, porque me tocó como futbolista. No me gusta cortarle las alas a nadie. Porque a mí me lo hicieron y no podía cometer ese error, con el cual yo sí viví. Cuando me dijo que se quería ir, le dije que hablaré con la parte deportiva, pero de mi parte tiene las puertas abiertas. Después entró la parte deportiva con Manuel y al final todo salió muy bien”, sentenció.

Valera dice que Ferrari no se despidió de él

La despedida no fue nada amistosa. En declaraciones para Willax Deportes, Alex Valera relató que Jean Ferrari, administrador del club, no se despidió de él luego de los desacuerdos que tuvieron antes que se oficialice el traspaso.

“Es un tema ya cerrado, no volvimos a tener comunicación desde la última vez que conversamos , ambos nos alejamos, pero ya no voy a darle vueltas al tema, no terminó nada bien”, acotó el delantero.

“Se manejo bien o mal ya depende de ellos. Ellos saben la verdad, ya no quiero crear un ambiente negativo, quiero que el grupo esté bien”, agregó.