Universitario de Deportes sigue buscando técnico luego de la salida de Álvaro Gutiérrez tras el clásico ante Alianza Lima. Uno de los que se han apuntado como opción es el exjugador ‘crema’ Mayer Candelo.

TE VA A INTERESAR | La fe de Cuto: Roberto Martínez hace mea culpa por Gisela Valcárcel

El exfutbolista colombiano es ahora entrenador y, pese a que no dirige ningún equipo en la actualidad, es recordado por haber sido parte del plantel que ganó el Torneo Apertura 2008 en Universitario, de la mano de Ricardo Gareca.

En conversación con TV Perú, Candelo lamentó la actual situación del club y no descartó asumir, algún día, la dirección técnico del club merengue, al cual le expresó un gran cariño.

“Ojalá (pueda llegar a la ‘U’) porque tenemos un sentimiento, un amor por Universitario. Esperemos que, en algún momento, podamos ayudar a construir a que el equipo juegue bien, a que tenga esa garra crema que siempre tuvo, pero con buen fútbol . De esta salimos todos y volveremos a verlos en el primer lugar, como se merece”, sostuvo.

Asimismo, Candelo recordó lo que fue ser dirigido por Ricardo Greca, el hoy entrenador de la selección peruana y que está muy cerca de clasificar a su segundo Mundial consecutivo. El popular ‘Mago’ señaló que, en varias oportunidades, le expresó su admiración.

“Yo siempre le agradecía. Él empezó mirando a Menotti y se retiró muy temprano. E n ese momento yo le dije que lo admiraba , porque de verdad admiraba todo lo que hacía con el equipo, como profesional y como persona”, expresó.

“Hoy, que ya he dirigido, he copiado cosas de esa enseñanza que tuve años atrás y que me sirvieron para llegar a dos finales en el mismo año”, agregó.