Universitario de Deportes se había mostrado en contra que la Liga 1 programe su debut en el Torneo Apertura ante Cienciano un día lunes a las 8:00 p.m. Sin embargo, un nuevo inconveniente ha surgido que evitará que el partido se lleve a cabo en dicho horario.

El delegado de Universitario de Deportes, Martín Kohatsu, habló con Radio Ovación y comentó que el Estadio Monumental no podrá albergar el duelo ante Cienciano el lunes 23 de enero porque las luces se desmontarán después de la ‘Noche Crema’ . En ese sentido, ya han enviado una carta a la FPF informando al respecto.

“Hemos vuelto a presentar una carta solicitando la reprogramación porque ayer se comunicó con nosotros el proveedor de luz quien está haciendo el cambio con el cual hemos empezado y tenemos un cronograma. Ante la programación, nosotros no nos habíamos percatado que no vamos a tener luces el día lunes 23 porque el desmontaje empieza después de la ‘Noche Crema’ para poder llegar a la Sudamericana y para tener el estadio apto en caso la selección quiera jugar en el Monumental. El día lunes empiezan los cambios de cableado y estructuras en el Monumental”, indicó.

“N o se puede jugar de noche porque no tenemos iluminación. Esto se pudo haber evitado si la liga hubiese consultado, porque la liga de manera autocrática decide cómo hacer la programación sin preguntar en qué estado está el trámite de cambio de luces que lo sabe bien la Federación, porque es algo que se habló con Agustín Lozano”, añadió.

Kohatsu señaló que esta nueva carta responde exclusivamente al tema de las luces, ya que la primera se refería al poco criterio de los organizadores al elegir el horario. “Ante la negativa del señor Lara de tener una predisposición, estamos mandando esta segunda porque estamos demostrando que no vamos a poder realizar el partido de noche por un tema de mejora, no porque no queramos”, sentenció.

La primera carta de la ‘U’ a la FPF

Universitario de Deportes manifestó un reclamo formal a las autoridades de la Liga 1 para que reconsidere la programación de su debut en el en el Torneo Apertura ante Cienciano del Cusco en el estadio Monumental sin considerar la Ley de espectáculos deportivos, que perjudicaría sus intereses.

“ Dejamos en constancia nuestro desacuerdo con la programación impuesta por la FPF para la primera fecha del torneo 2023. Nuestro ente rector vuelve a tomar decisiones arbitrarias que no han sido coordinadas previamente con los clubes profesionales ”, expresó el comunicado del cuadro estudiantil.

Monumental debe jugarse un día nates de lo previsto. “Lamentablemente, la FPF programó de manera inconsulta nuestro primer partido por Liga 1 para el día lunes a las 8:00 p.m. Esta decisión arbitraria, que afecta el desarrollo del fútbol peruano, no toma en cuenta la Ley de espectáculos deportivos, pues según sus lineamientos, nuestro partido debió programarse para el domingo 22 de enero“, añade el documento que se compartió en redes sociales.

