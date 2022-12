El delantero argentino Pablo Vitti llegó a Universitario para ser la carta de gol en el 2011. Sin embargo, pese a jugar 24 partidos, no fue solución en el ataque anotando solo 2 goles. El artillero se fue al año siguiente pero su vinculación con el cuadro crema sigue hasta el día de hoy, aunque no por buenas razones sino por una deuda millonaria.

Más de un millón de dólares le debe Universitario de Deportes a Pablo Vitti, en los que se incluyen 10 meses de sueldo que no le pagaron. Vitti se refirió a esta situación en una reciente entrevista con del diario Depor.

“ Es un tema que no tuvo solución. Uno trabajó en el 2010 al 2011, más de diez años que está esa deuda tanto mía como de muchos compañeros , trabajadores del club, me parece una vergüenza de la justicia peruana, de la Agremiación y de la Liga. Universitario sigue funcionando normalmente teniendo deudas de tantos años, y no hace nada para dar justicia. Es un tema delicado”, indicó.

“ Nadie me dio la cara. Es un mal ejemplo para el mundo del fútbol. El club más grande del Perú que está así, yo me sentí muy parte del fútbol peruano, del país, quería quedarme, pero por el tema de la “U” no se pudo. No ayuda al crecimiento del fútbol peruano que hagan esas cosas. Es un poco de todo, de la justicia peruana, la Agremiación, la misma Liga, es muy injusto para todos los trabajadores”, añadió.

5 DE ENERO DEL 2011 LLEGADA DE LOS EXTRANJEROS PABLO VITTI Y CHRISTIAN ALVAREZ. SERAN PRESENTADOS OFICIALMENTE POR LA U. FOTO KAREN ZARATE EL COMERCIO

Vitti recordó cómo se dio esta situación. Relató que la situación económica del club no era de las mejores y que él, con algunos de los jugadores experimentados, preferían que el club le pague a los jóvenes, pero después nunca regularizaron con los mayores.

“Nunca quisimos hacer demasiadas cuestiones legales por el bien del club, pero nunca hubo acuerdos. Siempre hemos estado dispuestos a charlar, a negociaciones, pero nos dan como engañados. Siempre decían que estaba por resolverse. Uno no quiere hacer temas legales, pero ya me parece que es demasiado injusto. No me pagaron parte de mi pase, y en todo el año solo me pagaron dos meses de trabajo. Los jugadores más grandes preferíamos que les paguen a los más jóvenes tratando de colaborar, pero abusaron de eso. En mi caso son diez meses, y lo que da bronca es el poco compromiso de ellos (Universitario). No hay noticias”, sentenció.