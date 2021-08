Paolo Maldonado representa más de un momento histórico del fútbol peruano. El pequeño jugador logró el tricampeonato con Universitario de Deportes y consiguió el título de la Copa sudamericana con Cienciano de Cusco en el año 2003. A su buen juego, también siempre estuvo asociado ser el futbolista más bromista en los vestuarios. Acá nos cuenta algunas anécdotas de lo que vivió.

Paolo, tienes fama de haber sido muy juguetón en los vestuarios.

Soy un tipo muy alegre, era muy difícil fil que a mí me vieran amargado. Así es mi forma de ser.

¿Es verdad que pusiste muchas chapas a los jugadores?

Las bromas que hago y que he hecho siempre es parte de un vestuario de fútbol. Siempre he disfrutado de estar en un vestuario. Estar con mis compañeros me hace feliz, yo era inquieto, siempre en buena onda.

¿A quién le pusiste chapa?

A ‘Cuto’ Guadalupe lo bauticé como Peter Ferrari. La firme que era igualito.

¿'Cuto’ Guadalupe no se molestó?

No, para nada. Nosotros nos jugábamos en el vestuario. Era parte de la convivencia que había entre nosotros.

Pero, ¿'Chiquito’ Flores si se molestó contigo y te metió un golpe?

La firme es que una cosa es fastidiar de boca y otra cosa es agredir. En ese tiempo ‘Chiquito’ estaba muy enamorado de ‘Tula’ Rodríguez. Y no paraba de hablar de ella.

¿Qué sucedió?

Siempre nos contaba toda su aventura, sacaba pecho por ser el enamorado de ‘Tula’ Rodríguez y nos revelaba todo lo que hacía. La verdad es que estaba muy enamorado.

¿Qué cosas contaba?

Había pasado el año nuevo con su novia, cosas que no se pueden contar, muchas.

¿Pero por qué se molestó?

Creo que ese día se habían peleado. Bueno, paraban así, peleaban y se amistaban. Le hice una broma y él me agarró de sorpresa y me metió un manazo y yo reaccioné le quise tirar con un vaso que había en la mesa y la gente se metió para separarnos y evitar que la cosa se complique más.

¿Pero amenazaste con denunciarlo?

Hice la broma, la finta que iba a ir a denunciarlo, pero fue para joderlo.

¿Según ‘Cuto’ Guadalupe ese día te dio fiebre?

La verdad es que al día siguiente jugamos el clásico y convertí un golazo y ganamos el partido en Matute. Me hizo bien. Jajaja.

LAS BROMAS EN EL VESTUARIO

¿Alguna broma que hayas hecho?

En el año 2002 había llegado un argentino Fabricio Simone junto con ‘Nuno’ Molina. Simone era una persona que siempre quería las cosas rápidas. Por ejemplo, había tiempo de rehidratación él te atropellaba y un poco más te arrancaba de la mano la botella o la fruta. Y así muchas cosas más.

¿Qué hiciste?

Sinceramente, lo medí. Me dije que al muchacho hay que curarlo. Entonces, me dije “le voy a dar un preparado”. Agarré una botella de rehidratante y oriné en ella. La dejé a un lado y avisé a la gente para que no la tocara porque estaba con urea, esa era la clave. “Está preparado”, dijo.

¿Luego, que pasó?

Ni bien hubo un momento para rehidratarnos fue en busca de mi botella, se acercó Simone y prácticamente me arranchó la botella de mis manos y comenzó a beber. Se tomó la mitad de la botella y cuando se dio cuenta ya estaba curado. Todos nosotros estábamos muertos de risa. Nunca más volvió a hacer eso de quitar las cosas de las manos. Desde ese día nuca más agarró una botella.

¿Alguna otra anécdota?

Un día ‘Chemo’ del Solar Y el ‘Puma’ Carranza hicieron una apuesta. Si ganaba el ‘Puma’ Carranza, ‘Chemo’ le tenía que dar un beso a Óscar Ruggeri. Si ‘Chemo’ ganaba, el ‘Puma’ tenía que correr desnudo por todo el alrededor del campo principal del estadio Monumental.

¿Quién ganó?

Ganó ‘Chemo’ del Solar, por lo que el ‘Puma’ Carranza tuvo que correr como vino al mundo por todo el campo del estadio Monumental.

En pelotas.

Así es. Y la cosa no quedó ahí. Sucede que ‘Chemo’ pidió que se repita la corrida del ‘Puma’ porque él no había visto y reclamó. El ‘Puma’ se cerró, que ya había cumplido pagando la apuesta. Así que ‘Chemo’ se quedó reclamando.

‘Chemo’ se divertía mucho con ustedes.

Te cuento, ver juntos en la ducha a ‘Goyo’ Bernales, José ‘Puma’ Carranza y a Víctor ‘Príncipe’ Cartagena era la fantasía del ‘Chemo’ del Solar.

¿Por qué?

Tú eres sano. Para ‘Chemo’ verlos a ellos juntos era su máximo orgasmo. Él era feliz ver a los tres juntos en las duchas.

¿Tienes más historias?

Así como ‘Cuto’ Guadalupe contó que ‘Chiquito’ Flores me pegó te voy a contar una buena.

¿Cuál es?

Un sábado estábamos jugando una pichanga, era el año 2004. En eso, ‘Chiquito’ le entre fuerte y le mete un tabazo a ‘Cuto’. El negro le dice “Juan, juega despacio”. En eso Juan reacciona y se lanza sobre ‘Cuto’ Guadalupe, lo tumbó y lo noqueó.

¿Se acabó una leyenda?

Nosotros nos matamos de risa. Ver caer dos torres gemelas fue impresionante. Cuando Cuto reacciona, ya estaba en el suelo. Ya había perdido.

¿Luego que pasó?

‘Cuto’ dijo “ya, ahora sí, de verdad, vamos al vestuario”. Nosotros le dijimos “ya perdiste, ya te pegó ‘Chiquito’ Flores, él fue más p..., fanfarrón, ja-ja-ja”.

Todos vieron eso.

Yo he visto, Chiquito Flores le pegó a ‘Cuto’, le ganó el vivo. Nadie me lo ha contado, el más p... fue ‘Chiquito’. Cuando ‘Cuto’ quiso reaccionar, ya había perdido. Quería ir al vestuario. Yo dije “ya se acabó la pelea, ya te pegó ‘Chiquito’”. Te voy a contar otra.

Dime.

‘Cuto’ Guadalupe había llevado un pijama roja que su mamá le había regalado para la concentración. Se fue a bañar y el ‘Loco’ Vargas aprovechó y se puso el pijama.

¿'Cuto’ voló?

El ‘Loco’ Vargas estaba todo cochino, lleno de barro, y así se había puesto el pijama. Fuimos a la ducha y Cuto no podía creer. Gritó “¡no seas malcriado, quítatelo””, jajaja.

¿Qué hizo ‘Cuto’?

¿Qué va a hacer? ‘Cuto’ es más flojo. Todos nosotros no reíamos.

Paolo Maldonado emprendió un nuevo negocio de pisco Maldonado que lo produce en Moquegua.

MALDONADO, EL EMPRENDEDOR

También tienes un emprendimiento.

Desde agosto del año pasado formalice un negocio de Pisco que lo traigo desde Moquegua.

¿Cómo así se te ocurrió?

En realidad, hace muchos años lo hacía de manera muy simple, pero a raíz de la pandemia, hice toda la gestión para ponerle mi nombre. Se llama Pisco Paolo Maldonado.

¿Cómo se te ocurrió?

Soy de Moquegua y allá se produce la mejor uva al igual que en Ica para procesar un buen Pisco. Así empezó la idea.

¿Dónde se puede conseguir tu producto?

Lo vendo vía delivery en Lima y reparto a nivel nacional. Llegamos a todos lados del País. Pueden hacer su pedidos llamando a los teléfonos: 943284608 y al WhatsApp: 962264499.

¿Precio?

Reúne las tres B, bueno, bonito y barato. A solo 45 soles. También hago promociones.

¿Qué ex compañeros del fútbol han probado tu trago?

Lo han probado muchos. El ‘Loco’ Vargas, el ‘Chino’ Pereda, el ‘Goyo’ Bernales.

¿Los de Cienciano?

Alessandro Morán, Carlos Lugo, Martín García, Giuliano Portilla.

¿Y ‘Cuto’ Guadalupe?

Ese solo me pide canje. De verdad, me dice te doy tu carapulcra con sopa seca y tú me das un pisco.

¿Tanto así?

‘Cuto’ Guadalupe es más duro que poto de muñeca. Jajaja.

¿Alguien más lo ha probado?

El ‘Pelado’ Gustavo Grondona también lo invité y le gustó mucho. Lo probó con un chilcano y un pisco sour.

Paolo, muchas gracias por la entrevista.

Gracias a ustedes. A los que llamen de parte de Trome.pe tendrán una promoción con mi pisco.

