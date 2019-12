No tienen tiempo para perder. Universitario de Deportes empezó por la tarde su pretemporada pensado en su primer partido en la fase preliminar de la Copa Libertadores ante Carabobo de Venezuela. Gregorio Perez le dio la bienvenida a todos sus jugadores y entre ellos a los delanteros uruguayos Jonathan Dos santos y Luis Urruti.

Con gran parte de la plantilla que terminó jugado la Liga 1 universitario volvió a la actividad precompetitiva y la novedad sin duda fue la presencia de los nuevos juagdores Luis Urruti y Jonathan Dos Santos quienes demostraron su disposición para entrenar pese a que habían llegado sobre el mediodía a nuestra capital. los orientales demostraron estar en perfectas condiciones para iniciar la alta carga de trabajos físico en el balneario crema.

Entre las ausencias se contó la de Bryan Velarde y Alberto Rodríguez quienes preocuparon a la hinchada merengue que esperaba verlos entrenando junto al resto de compañeros. El primero entrena junto a la Selección Sub 23, pero hay rumores de que no continuaría en el club. Por su lado el zaguero aún no ha cerrado su continuidad con el club.

Universitario de Deportes debutará de forma oficial en la temporada 2020 enfrentando a Carabobo de Venezuela el martes 21 de enero en el estadio Cachamay por el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores. El duelo de vuelta se llevará a cabo el 28 del mismo mes en el estadio Monumental de Ate.