La ‘Magia’ estaría cerca de volver a Universitario y todo ello de la mano del uruguayo Sergio Markarián uno de los candidatos más fuertes para reemplazar a Ángel Comizzo, que este jueves dejó de ser técnico del cuadro crema.

Se conoció que Jean Ferrari, gerente deportivo, sería un de las personas encargadas en viajar a Montevideo para llevar una oferta concreta a Sergio Markarián y mostrarle el plan que desea el club de cara a las próximas dos temporadas.

Por el momento Sergio Markarián se muestra cauto y reservado, aunque después de no dirigir en cuatro años el entusiasmo por volver lo invade “¿Me gustaría volver a entrenar? Claro que sí. Me siento bien, con muchas ganas, renovándome metodológicamente. Me siento muy bien, gracias a Dios”, dijo el ‘Mago’ quien estuvo en los planes de Cruz Azul.

Sergio Markarián en el panorama de Universitario

El mismo entrenador uruguayo confesó tener conocimiento de la salida de Ángel Comizzo, pero se mostró cauto sobre el actual interés del cuadro crema para la próxima temperada. El 'Mago’ no ha dirigido desde el 2015 cuando dejó a la selección de Grecia.