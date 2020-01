Seguro que hicieron que se le erice la piel. Alejandro Hohberg recibió una gran ovación a su ingreso a la cancha del estadio Monumental en la Noche Crema 2020. No obstante, para el duelo de presentación que tendrá Universitario de Deportes vs. Cerro Largo, el volante no estará como titular, por una molestia muscular.

Alejandro Hohberg ingresó con su bebé al campo y no pudo contener la emoción al ser recibido entre aplausos y arengas por parte de los hinchas ‘cremas’ que llegaron hasta el estadio Monumental. En un año con la camiseta ‘merengue’, demostró su pasión y entrega en cada duelo que tuvo con la 'U', hecho que lo hizo acreedor del más honesto cariño de la afición.

Así como él, otro de los más ovacionados en la ‘Noche Crema’ fue Alberto Quintero, delantero panameño que supo defender la ‘piel’ merengue desde que llegó al equipo, siendo esta su cuarta temporada con Universitario.

Hohberg no podrá ser titular para el duelo de la ‘Noche Crema’. El atacante se recupera de una molestia muscular, la misma que lo dejó fuera del duelo ante Boca Juniors en Argentina. La decisión fue tomada por el comando técnico, a fin de que pueda recuperarse al 100% para los compromisos oficiales que se vienen.

El elenco de Gregorio Pérez, nuevo DT para esta temporada, chocará esta noche ante Cerro Largo, en su tercer amistoso internacional con miras al debut que tendrán ante Carabobo, por la Copa Libertadores 2020. Este encuentro se jugará a partir de las 8:30 p.m. y será televisado por GOLPERU.

