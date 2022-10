Continúa la polémica en torno al acto racista en contra del futbolista Kevin Quevedo durante el Universitario vs. Melgar en el Estadio Monumental. Y es que, lejos de hacer un mea culpa y tomar acciones al respecto, desde tienda ‘crema’ parecen estar más enfocados en señalar a la víctima del insulto.

TE VA A INTERESAR | Christian Cueva y el día que técnico de Universitario intentó agarrarlo a golpes

El delegado de Universitario de Deportes, Martín Kohatsu , dialogo con Radio Ovación y se refirió al lamentable hecho en la misma línea que antes lo hicieron Jean Ferrari, administrador temporal del club, y Adrián Gallardo, coordinador deportivo.

“Lo que sucedió es que lamentablemente un desadaptado lanzó medio plátano a la cancha y no pudimos en el momento capturar a la persona. La posición del club es estar en contra de todo este tipo de situaciones pero lo que es cierto, y no lo colocamos como atenuante, pero lo que realizó el señor Kevin Quevedo no puede ser tapado ”, sostuvo.

“Ahí están las imágenes, el señor hace gestos obscenos hacia la tribuna y esto ocasionó que un desadaptado lance algo a la cancha. Gracias a Dios no le cayó a nadie pero estos actos no deben suceder, ni lanzar el objeto pero tampoco hacer los gestos . Esto ya ha sucedido en otros estadios y los que hacen gestos son sancionados, esperamos que pase lo mismo con el señor Quevedo ”, añadió.

¿Qué dijeron Ferrari y Gallardo?

En una publicación en sus redes sociales, Jean Ferrari, informó sobre las acciones que se tomaron para identificar al que le arrojó un plátano al jugador de Melgar. Sin embargo, fue criticado por señalar un mal comportamiento de Quevedo y pedir sanción para el gerente deportivo del club mistiano, en la misma publicación.

“Ya tenemos visualización de cámaras en el estadio, detectamos a la persona q lanzó el plátano y también el comportamiento del futbolista Quevedo, además las declaraciones desatinadas del GD de Melgar, en este caso solicitaremos se le aplique sanción ejemplar (Art. 171 reglamento)”, escribió Ferrari.

Ya tenemos visualización de cámaras en el estadio, detectamos a la persona q lanzó el plátano y también el comportamiento del futbolista Quevedo, además las declaraciones desatinadas del GD de Melgar, en este caso solicitaremos se le aplique sanción ejemplar (Art. 171 reglamento) pic.twitter.com/38JtRk03Ne — Jean Ferrari (@jferrari5) October 17, 2022

Por su parte, Adrián Gallardo, en entrevista con DirecTV Sports, consideró que una afrenta racista es de la misma categoría a cualquier otro tipo de insulto.

A través de una entrevista con el programa Del fútbol se habla así de DIRECTV, el coordinador deportivo de Universitario, Adrián Gallardo, se pronunció este lunes acerca del acto de discriminación. En tal sentido, también habló sobre los gestos de Quevedo a la tribuna: “Ambos son condenables y sancionables”.

La respuesta generó el comentario de Óscar Del Portal: “Tiene que quedar claro que la gravedad de uno es totalmente distinta a la gravedad de otro”. Al instante, el representante del cuadro crema contestó: “Es subjetivo y para mí ambos son clarísimos. Los dos son igual de graves” .

Luego, el comunicador de DIRECTV volvió a hablar: “Si tú me insultas no es lo mismo a que seas racista conmigo. No es lo mismo. La gravedad de uno está tipificado. Tú sabes que el racismo es peor que un insulto”.

TE VA A INTERESAR