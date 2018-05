Universitario de Deportes: Andrea Pirlo fue recibido así por sus seguidores en el aeropuerto [VIDEO y FOTOS]

La cancelación del partido en el que Andrea Pirlo iba a vestir la camiseta de Universitario de Deportes dejó decepcionados los hinchas 'cremas'. No pocos de ellos expresaron su sentir a través de las redes sociales, donde también se viralizaron varios memes al respecto.



Lo que muchos no contaron es que la suspensión del evento se dio cuando Andrea Pirlo estaba en el avión viniendo a Lima. Fue por ello que no pocos vieron su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao.



Tal como mostró un video publicado en Twitter por el periodista Keith Richle, de Gol Perú, Andrea Pirlo subió a una camioneta de color plateada mientras los hinchas le sacaban fotos con sus teléfonos móviles.

SAN SIMÓN

En el marco de los comentarios que la cancelación del duelo protagonizado por Andrea Pirlo, un tuit del equipo San Simón ganó mucha notoriedad. En unas contadas palabras, ellos tomaron a la broma lo ocurrido.



"Señores de U niversitario de Deportes: nos eliminaron de la Copa Perú y estamos libres para jugar un partido amistoso el fin se semana. Les aseguramos que será un evento de Gala Mundial más rentable", escribió San Simón.