El chileno Luis Núñez, exfutbolista de Universitario de Deportes, Universidad Católica y Palestino, entre otros equipos, se encuentra prófugo de la justicia de su país luego de ser identificado como uno de los dos participantes en el homicidio de un sujeto y el intento de asesinato de otro en la población La Legua.

Desde el 11 de octubre pesa sobre Luis Núñez una orden de captura sobre quien fuera el jugador de Universitario de Deportes en 2007.



Según el abogado de Luis Núñez, este ya no vive en Santiago de Chile "por lo que supongo que nadie se ha comunicado con él. Dudo que sepa que lo están buscando. He intentado comunicarme durante el día y aún no puedo", agregó el letrado.



El ex Universitario de Deportes salió de prisión hace un año después de cuatro años y 64 días recluido por financiar una banda de narcotráfico y por porte ilegal de armas.



Luis Núñez llegó a Universitario de Deportes en 2007, aunque luego regresó a la Universidad Católica de Chile en 2008, de donde provenía para jugar por el equipo crema.