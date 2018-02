Universitario de Deportes: Pedro Troglio comenzó a ser criticado por los hinchas 'cremas'

Su crédito se desploma de manera alarmante, tanto en las tribunas como en las redes sociales. Pedro Troglio, entrenador de Universitario de Deportes, ha empezado a ser cuestionado y estas críticas parecen incomodarlo, ya que perdió el control en la conferencia de prensa después de la derrota 1-0 ante UTC en el ‘Monumental’.



“Tengo autocrítica, pero no te la voy a decir a ti, se la digo a mis jugadores. Yo nunca te vi en un entrenamiento. Ven para que veas y te des cuenta de si trabajo bien o mal. Nos sentamos y hablamos. Yo trabajo, no me la rasco”, dijo Pedro Troglio con tono enfadado al ser consultado por un periodista.



Las excusas del DT no tienen felices a los hinchas. “Tenemos un plantel y es corto. Solo esperamos que los grandes no se lesionen ni sean suspendidos. Este año va a ser muy duro”, dijo el argentino y rápidamente encontró respuesta en Twitter: “Desde el año pasado jugamos así”; “No queremos pretextos, queremos puntos”; “La U juega a lo que salga”; “No se ve una idea clara”.