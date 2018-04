Universitario de Deportes: ¿Pedro Troglio dirigiría por última vez a cremas ante Sporting Cristal?

Insostenible, hasta podría decirse inmanejable. Pedro Troglio se iría de Universitario. El DT ya no es feliz en Ate. Al poco tiempo de llegar al equipo, aseguró que era ‘Disneylandia’; a principios de año repitió la misma frase, pero ya se cansó de la desorganización dirigencial.



Las derrotas han sumado para tan drástica medida, pero en realidad, hay alguien que habría hecho que se aburra del ‘mundo crema’. Se trataría de Óscar Hamada, secretario técnico y coordinador de menores, que opina y sugiere en el trabajo del argentino. Por ello es que el profesor, que viaja el domingo en la noche a Buenos Aires y que ha dado libre (lunes, martes y miércoles de la próxima semana) al plantel, no está dispuesto a que se inmiscuyan en sus funciones y estaría analizando patear el tablero, presentar su renuncia y no retornar a Lima. Se supo que Gimnasia y Esgrima de La Plata lo viene pidiendo desde hace algunos días.

Pero como en el fútbol es importante tomar soluciones de manera inmediata, ya se habrían comunicado con Mariano Soso, aunque sus pretensiones soy muy elevadas para el presupuesto de la institución.

