Entre la pena de una derrota, sigue quedando la alegría de verlo jugar. Paulo de la Cruz se ha convertido en ese aire fresco que siembra esperanza en los corazones cremas.



Lejos de la cabellera larga, como la de un león, el muchacho de 1,65 metros siente que su vida va cambiando y el profesor Pedro Troglio, junto con su cuerpo técnico, asumen que es el momento de arroparlo y cuidarlo de ese ‘monstruo’ llamado fama que, finalmente, se ha encargado, muchas veces, de traerse abajo chicos que pintaban para cracks.



Aprovechando que el equipo retornó de su paso por Santa Cruz, Bolivia, y se necesitaba escuchar respuestas de gente experimentada, se ha decidido de que el pequeño gran prospecto de la ‘U’ no preste declaraciones ni haga producciones con los medios de comunicación para no ‘marearlo’. Mañana, en conferencia previa al choque de revancha con Oriente Petrolero, tampoco lo van a exponer. Asumen que no pueden cargarle la responsabilidad de la posible clasificación a un jugador que recién empieza y que es uno de los menores del plantel.



Video: Jugada de De la Cruz

Universitario cuida su ‘tesoro más preciado’ en este 2018, que surgió dentro de una crisis interna. Al pequeño, los mayores lo blindan y seguirán apostando para que continúe en crecimiento, quizás esperando que a partir de ahora todos digan: ‘Vamos a ver a De la Cruz’.



DATAZOS

* El panameño Alberto Quintero descartado para la revancha del próximo 26 de enero. No se recupera de su desgarro.

* La ‘U’ puso a la venta 45 mil entradas ante Oriente Petrolero. Las populares costarán 20 soles, oriente 40, occidente 70 y butacas 150 soles.

