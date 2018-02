Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: Raúl Fernández dice que 'grones' son favoritos por esta razón

Un clásico no se juega solo en la cancha. Tampoco dura 90 minutos ni se vive en un día. En Ate saben que para enfrentar a Alianza Lima se necesita más que garra. A pesar de no tener un plantel lleno de ‘figuras’, Raúl Fernández se pone la capa de ‘Superman’ para proteger a los jóvenes y llevar la presión al rival.



“El último campeón es Alianza. Ellos pudieron contratar jugadores para el torneo local y Copa Libertadores. No hay dudas de que en el papel son los favoritos”, aseguró Raúl Fernández.



Una vez que quitó tensiones en sus compañeros, llegó la hora de envalentonarlos. “Debemos hacer respetar siempre la casa y mucho más ante nuestro clásico rival. Los chicos saben que todo lo que se habla en la previa, queda de lado cuando entramos al campo. El DNI se queda afuera y solo se piensa en la pelota y el arco rival”, arengó R aúl Fernández.



‘Supermán’ es consciente de las necesidades en Universitario de Deportes y lo importante que son los puntos. “No es un secreto que nos urge sumar de a tres. Este equipo va demostrando poco a poco que puede alcanzar objetivos. Es un partido perfecto para empezar a ganar. Estamos en nuestra cancha, y nuestra hinchada, con su aliento, sabe inclinar la cancha”, concluyó Raúl Fernández.