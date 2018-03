Universitario de Deportes vs. Sporting Cristal: Patrick Zubczuk está ansioso en la previa del encuentro

La prueba de fuego llegó. El DT Pedro Troglio confirmó la continuidad de Patrick Zubczuk en el arco de Universitario de Deportes. El ‘Rusito’, que viene realizando buenas actuaciones, el domingo tendrá el compromiso con mayor relevancia. Enfrenta nada menos que a Sporting Cristal y con 23 años expresa sus sensaciones. “Es el partido perfecto para mostrarse”, aseguró.



Y reconoce que son días especiales. “Tengo ansiedad y también un poco de inquietud, pero el profesor Héctor Chumpitaz me ha dicho: ‘A mí me da nervios cuando voy a jugar una ‘pichanga’ y es normal que te pase lo mismo a puertas de un choque con un equipo grande, pero ni bien pisas la cancha todo queda de lado’ y tiene razón”, añadió Patrick Zubczuk.



Además, conserva una costumbre que es un ritual en su vida profesional. “Me desconecto del mundo en la concentración. No abro mi Facebook y cierro el Instagram”, indicó Patrick Zubczuk.



Y narró cómo son estas horas. “Sigo una vida normal, entreno en la mañana y en la noche llevo un diplomado en Gestión Administrativa. Tengo el respaldo de los hinchas, el cuerpo técnico, y solo queda demostrar que puedo estar a la altura del arco crema”, sentenció Patrick Zubczuk.