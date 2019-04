Universitario: Esta dura sanción recibió Nicolás Córdova tras se expulsado en el  clásico |VIDEO |FOTOS

Nicolás Córdova , entrenador de Universitario , no podrá estar presente en los próximo dos partidos del cuadro crema luego que la Comisión de Justicia (CJ) de la FPF determinara esta sanción por dos faltas en el clásico que vencieron a Alianza Lima por la fecha 9 de la Liga 1.



La Comisión de Justicia de la FPF decidió castigar al DT crema por "ingresar sin autorización al terreno de juego" y "por reiterar en el ingresó tardío del equipo al campo de juego en el segundo tiempo".



Nicolás Córdova abandonó la cancha de Matute sobre los 84', debido a que ingresó al campo d e juego sin autorización del juez del partido, pese a que ingresó para separar a sus jugadores durante una gresca.



Nicolás Córdova complicó más su situación al cruzar todo el campo de juego para llegar hasta el los vestuarios y esto además provocó que los hinchas del sector oriente demostraran con violencia su rechazo al entrenador de Universitario.



Nicolás Córdova expulsado del clásico

“Creo que por el ambiente que había en el estadio y faltando pocos minutos para terminar el partido, considere una mejor opción no ir a las tribunas, donde podía recibir proyectiles, no me parecía seguro, y decidí cruzar la cancha para ir al camarín. El juego estaba parado y no fue, bajo ningún punto de vista, una manera para provocar”, dijo Nicolás Córdova en conferencia de prensa.



Asimismo, la directiva crema analiza apelar dicha sanción y presentar, además, un reclamos por las agresiones que sufrieron Nicolás Córdova y Aljandro Hohberg, en Matute y pedir una sanción para el estadio de Alianza Lima.