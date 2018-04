Universitario: Esto dijo Pedro Troglio sobre su continuidad en el equipo [VIDEO y FOTOS]

Universitario vive en el último lugar de la tabla del Grupo A del Torneo Apertura y la permanencia de Pedro Troglio al mando del equipo crema es una duda, incluso para el argentino que es voceado como nuevo entrenador del Gimnasia y Esgrima de La Plata.



El estratega de Universitario confesó que en los próximos días viajaría a Buenos Aires para tratar algunos temas familiares y no descartó algún diálogo con el presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, con quien asegura no ha tenido ningún contacto por el momento.



“Yo no sé qué decir. La vida es un constante cambio de ánimos. Si le ganas a Cristal, qué alegría. Luego te pueden botar. No puedo predecir el final. No me fui hace tres meses, porque me sentía muy bien, muy cómodo”, dijo el DT de Universitario, Pedro Troglio, en FoxSport Radio de Perú.



Pedro Troglio confesó además que es una coincidencia que tras el termino de campeonato Gimnasia y Esgrima de La Plata se quedara sin entrenador. "Yo tenía un viaje pactado a Argentina, cuando culmine el Torneo de Verano, para aclarar un problema familiar de sucesión de mis hijos. Y justo se da el hecho de que Gimnasia se queda sin técnico y que soy uno de los nombrados”, señaló el estratega de Universitario.



Para el entrenador de Universitario no sería un tema incómodo ponerse de acuerdo con la administración del club para su salida. "Puedo irme y me pueden echar. Hay cláusulas, pero no le haría problemas al club que me ha tratado tan bien y más en estos difíciles momentos", agregó finalmente Pedro Troglio.