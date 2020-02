Universitario: Exministro reveló contrato de Gremco para vender estadio Lolo Fernández a 35 millones

Alfredo Ferrero, ex ministro de Comercio Exterior y Turismo e hincha de Universitario, reveló parte del contrato de Gremco con una empresa de corretaje con el fin de facilitar la venta del estadio Lolo Fernández.

Alfredo Ferrero agregó que el estadio Lolo Fernández estaría valorizado en 35 millones de dólares y cuestionó la real intención de Gremco sobre los activos del club Universitario.

“Pareciera que Carlos Moreno (administrador concursal de Universitario) contrató una empresa de corretaje (Urbecorp) para vender Lolo Fernández por US$ 35. Gerente general de Urbecorp, Dany Chumbes, fue ex gerente de Finanzas de Gremco. ¿Y no quieren activos de Universitario? Estos no tenían miedo a nadie. Hora de justicia”, citó Alfredo Ferrero sobre la situación de Gremco y Universitario.

Universitario: Alfredo Ferrero en Twitter

@Universitario @IndecopiOficial @Universitario pareciera q Moreno contrató empresa corretaje (Urbecorp) pa vender Lolo por US$ 35 MM, GG Urbecorp Dany Chumbes B,ex Gerente Finanzas Gremco Publicidad.Y no quieren activos de la U??? Estos no tenían miedo a nadie.hora de justicia — Alfredo Ferrero (@alfredoferrerod) February 21, 2020

Luego, de la primera publicación en su cuenta de Twitter, Alfredo Ferrero, agregó la imagen de lo que sería el contrato entre Universitario y la empresa de corretaje.

"Primera página del contrato de corretaje para vender Lolo Fernández. ¿Quién firma? Moreno representando a Universitario y nombrado por Gremco. En la otra esquina... ‘tatatan’”, citó en su tuit Alfredo Ferrero.

“(...) autoriza a Urbecorp a promocionar y ofertar de forma exclusiva el inmueble señalado en la cláusula precedente, por un plazo máximo de doce meses (...)”, cita el contrato revelado por Alfredo Ferrero.

Entre otras publicaciones al respecto, Ferrero invocó intervención del Presidente de la República, Martín Vizcarra. “Tema de Universitario es político, parte de lucha contra la corrupción. El Congreso debe investigar procedimiento y autoría a los administradores. ¿Cuánta plata debe Gremco a la SUNAT? ¿Y a los bancos? Para eso quieren los activos de Universitario”, compartió en su red social.

El contrato que reveló Alfredo Ferrero:

Universitario: El contrato que reveló Alfredo Ferrero









Primera página contrato de corretaje para vender Lolo .... quien firma Moreno representando a la U y nombrado por Gremco .... en la otra esquina .... ta ta tan .... pic.twitter.com/xcdIYu8mRF — Alfredo Ferrero (@alfredoferrerod) February 21, 2020









@SalvadorHeresi @Universitario @OmarChehadeMoya @ElMiyashiro Tema de la U es político ... parte de lucha contra Corrupción ... Congreso debe investigar procedimiento y autoría a administradores ... cuanta plata debe Gremco a SUNAT?Y a Bancos? Para eso quieren los activos de U https://t.co/hGCQcW6skS — Alfredo Ferrero (@alfredoferrerod) February 21, 2020

[Sporting Cristal: Hermano de Johan Madrid fue asesinado a balazos en el Callao]

[Johan Sotil: “Después de un ampay llegaba asustado a los entrenamientos”]

[Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1]

[Mario Salas reveló y reconoció interés de Sporting Cristal por gestar su regreso, y lanzó frase con su estilo demoledor]

[Sporting Cristal despidió al técnico Manuel Barreto y lo anunció en estos términos en un comunicado]

[Expresidente de Cristal pidió el regreso de Roberto Mosquera “para recuperar protagonismo” y “conexión con el hincha”]