Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Desde el interior de su hogar, con la familia rodeándolo, el uruguayo Federico Alonso desea que pronto vuelva a rodar el balón. El defensa se viene consolidando en Universitario, salió de la rutina que obliga la cuarentena y nos hizo ingresar a su ‘intimidad’.

En esta cuarentena, ¿ya aprendiste a cocinar?

Prefiero ayudar lavando platos.

¿Ni hacer un guiso?

No es mi fuerte.

¿Cómo es tu aporte en casa?

Me encargo de los chicos, mientras mi esposa va preparando todo.

¿Y los entrenamientos que indica el técnico?

Se hace difícil por el tema del espacio, vivo en un departamento.

¿Tu ingenio a dónde te ha llevado?

He agarrado dos bidones de agua para simular unas pesas y con una liga hago los otros trabajos.

Cuando has marcado un gol, ¿qué te gritan los compañeros?

Unos te dicen: ‘¡Qué golazo!’. Otros: ‘Buena hijo de p...’. Los más eufóricos te meten puñetes desfogando su emoción.

¿Qué es la ‘garra charrúa’?

Desde chiquito me dijeron una frase que nunca olvido: ‘Cuando tu cabeza diga que ya no, recuerda que el cuerpo siempre puede un poco más’.

¿No hay uruguayo cobarde?

Es una marca de mi país.

¿Eso qué significa?

Somos duros de convencer que es imposible lograr algunas cosas.

¿Un central debe ‘ajustar’?

Siempre debe transmitir seguridad.

Están atacando mucho, ¿se bota la pelota sin vergüenza a la tribuna?

Hacer la simple a veces es lo más difícil.

Diferencia entre el mate argentino y el charrúa...

El uruguayo se toma sin azúcar y bien caliente.

¿Ya impusiste la moda de ‘matear’ en la ‘U’?

Alexander Succar me reveló que desde Chile ya había adoptado la costumbre y Aldo Corzo junto a Jesús Barco se han sumado al grupo, además de mis compatriotas.

Jugaste en Ecuador, ahora en Perú, ¿ya aprendiste a bailar salsa?

Para el baile tengo piernas de madera.

¿Lo más extraño que te pasó en una cancha?

Cuando jugamos en Olmos, ante Carlos Stein. Terminó el partido y casi no salía agua de las duchas.

¿Qué hiciste?

Me mojé el rostro y recién me duché en el hotel. Pero no es bueno, subes transpirado al bus que tiene aire acondicionado y eso hace daño.

¿Quiénes son los Dj del grupo?

Varios, pero el mejor es Alberto Quintero. Pone muy buenos temas de reguetón.

¿El que mejor viste?

Armando Alfageme, siempre anda a la moda.

Un mensaje al país...

Respetemos todo lo que indica el Gobierno para salir pronto de esta pandemia.

Gracias por darnos un tiempo...

A ustedes del Trome y un saludo muy especial al hincha crema que está en todos lados.

