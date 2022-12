El acuerdo entre Universitario de Deportes y el goleador argentino Emanuel Herrera para la temporada 2023 ha generado más de una reacción en entre todos los sectores del cuadro crema. La edad y la procedencia del exjugador de Sporting Cristal han sido algunos de los puntos a cuestionar del último fichaje en Ate para la Liga1 y la Copa Sudamericana.

El goleador histórico de la Liga1, con 40 goles anotados en el 2018, finalizó la temporada 2022 en el Celaya de la segunda división de México y no tardó en llegar a un acuerdo para ser parte del equipo de Carlos Compagnucci.

Emanuel Herrera llegó a un acuerdo para jugar todo el 2023 y regresa a tres años de salir de Sporting Cristal que también intentó ‘rescatar’ al jugador goleador argentino que llegaría este lunes para ser presentado oficialmente en el estadio Monumental.

Emanuel Herrera solo pudo anotar 3 goles con Celaya de Mexico

El goleador gaucho solo ha podido anotar tres goles con el Celaya en la pasada temporada 2022 en la Liga Expansión del ascenso de México (segunda división), donde disputó 15 partidos (8 titular y 7 suplente). A esta cuenta sumó un gol más en la liguilla.

“ Ayer me llamaron por teléfono y me dijeron que están haciendo con mi equipo cómo e posible que le hagan tes años de contrato a Calcaterra con 33 años y ahora viene Emanuel Herrera con 35 años, fue goleador que superó Esidio, pero ya pasaron los años. Teiene un nuevo pantel con jugadore sviejos. Nos e van a ofender si digo que es viejo ”, dijo el Tigrillo Navarro.

El periodista se dirigió al administrador crema, Jean Ferrari, para advertirle la situación. “‘ Palomilla’, tú sabes de esto, tres años (a Calcaterra). ¿Crees que lo vas a vender? Creo que se te recontra pasó la mano y (Emanuel) Herrera es otra cosa. Universitario se ha deshecho de jugadores jóvenes y formados en el club. Creo que la ‘U’ está metiendo la pata hasta la garganta ”, agregó.

Emanuel Herrera hizo histporia con la casaquilla de Sporting Cristal (Foto: GEC)

Emanuel Herrera junto a Guivin y Calcaterra en Ate

Emanuel Herrera llegó por primera vez a Perú para defender las sedas de Melgar donde hizo 17 goles y tras partir a México (Lobos BUAP). En el 2018 fue fichado por Sporting Cristal donde anotó 43 goles que lo elevaron como goleador histórico del fútbol peruano.

Emanuel Herrera se volverá a juntar con un exocmpañeros de Celaya en Universitario, como es el peruano Jordan Guivin, quien llegó al cuadro estudiantil en el 2022, y el próximo año compartirán vestuario.

“Tiene ganas de volver al Perú y me comentó que le gustaría jugar por la ‘U’. Me dijo: ‘Ojo que en algún momento podemos estar juntos’. Si lo llaman, él podría analizarlo. Estuvimos juntos en Celaya y es una gran persona. Me habló mucho de su etapa con Cristal y también me aconsejó que viniera a Universitario”, contó Guivin a GOLPERU.

