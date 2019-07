Universitario anunció el fichaje del atacante boliviano Henry Vaca procedente de The Strongest

Universitario anunció la contratación del volante ofensivo Henry Vaca, procedente del The Strongest de Bolivia. El jugador de 21 años será el segundo refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1.



El volante Henry Vaca de 21 años jugó el club Calleja de su país, luego migró a O'Higgins de Chile. Además del cuadro The Strongest.



Henry Vaca es seleccionado de Bolivia. Disputó partidos amistosos con la selección mayor el 2019 (ante Francia, Japón y Corea). Fue convocado en las categorías Sub 17 y Sub 20 para disputar los sudamericanos de Paraguay y Ecuador, respectivamente.

