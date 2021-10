Hernán Novick es una de las figuras en Universitario. Tras la llegada de Gregorio Pérez, se ha afianzado como el ‘10′ del cuadro crema. Sin embargo, el futbolista uruguayo siente que no se logró el objetivo que era campeonar. Por eso, espera quedarse una temporada más para conquistar el título 27.

“Cuando vine a la ‘U’, vine con la idea de ser campeón, pero no se pudo dar. Sporting Cristal hizo un buen Apertura, Alianza un buen Clausura. Yo estoy contento en el club, me recibieron de la mejor manera. La gente en la calle, a quienes no pudimos tenerlos en las tribunas”, declaró en conferencia de prensa.

Ante los medios locales, el mediocampista también mencionó que espera el regreso del público a los estadios para el 2022. “Estoy con muchas ganas de quedarme, de poder revertir eso, de ser campeón con Universitario. El año que viene ojalá la gente pueda volver a la cancha y eso nos daría un plus”, comentó.

No obstante, a pesar de tener muchas ganas por continuar en Ate, Novick se concentra en el cotejo ante Melgar. “Pensamos en el partido que viene, eso es lo que nos está transmitiendo el club. Aún es muy apresurado pensar en el próximo año porque estamos peleando algo muy importante como la clasificación a la Copa Libertadores. Luego del domingo se podrá ver qué sucederá en el 2022″, señaló.

El ‘10′ dejó claro que si quieren ganar, deberán seguir jugando como las últimas fechas. “Un club como Universitario siempre tiene mentalidad ganadora, cada fin de semana, y más sabiendo que este partido es una final. Es muy importante clasificar a la Copa Libertadores, al certamen más importante del continente”, dijo Novick.

Universitario se encuentra en el tercer lugar del acumulado. Para asegurar su pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores tendrá que vencer a Melgar. Ambos equipos disputarán el partido conociendo el resultado de la César Vallejo, el otro club que tiene posibilidades de acceder a la competición.