Universitario de Deportes anunció este jueves la salida de Hernán Novick quien llegó a tienda crema en 2021. Pese a tener contrato con el elenco merengue, el mediocampista uruguayo no estaba en los planes del director técnico Carlos Compagnucci de cara a la próxima temporada.

El futbolista aceptó que no era del gusto del estratega argentino y, por eso, aceptó la decisión de la dirigencia estudiantil y buscará nuevos rumbos. “Carlos me dijo que no era un jugador de sus características para el campeonato”, declaró durante una entrevista con PBO Campeonísimo.

El jugador expresó que su deseo era seguir en el club crema y además, agradeció el apoyo constante de los hinchas. “Estoy contento con el club, quería quedarme en su momento. El cariño de la gente en la calle es espectacular”, explicó.

De la misma manera, mandó las vibras a su exequipo de cara al próximo torneo. “Me quedé con muchas ganas de seguir en Universitario y ojalá el año que viene pueda lograr el campeonato”, añadió el mediocampista uruguayo.

Hernán Novick solo fue titular en dos de los 20 partidos que Carlos Compagnucci dirigió a Universitario en 2022, lo que evidenció una clara muestra de la poca consideración que tenía en el esquema del estratega argentino, quien lo relegó muchas veces al banco de suplentes.

Cabe destacar que, con la salida del uruguayo del equipo, ya son nueve las bajas en el plantel estudiantil para 2023, luego de también darse a conocer el término del vínculo con Iván Santillán, Nelinho Quina, Alberto Quintero, Guillermo Larios, Gerson Barreto, Rodrigo Vilca, Brayan Velarde y Federico Alonso.