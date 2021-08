Los hinchas de Universitario de Deportes han reaccionado ante el maltrato sufrido por Paolo Maldonado de parte de la actual administración de Luis Serrata. Los aficionados no solo mostraron su rechazo con la gestión de la constructora, sino que también la emprendieron contra Roberto Martínez, pese a que el ídolo crema marcó una distancia del caso de su excompañero.

El excapitán merengue aseguró que desconocía la penosa situación de Paolo Maldonado. “Consulté sobre el tema, porque muchos me preguntaban y me dijeron que desde hace un tiempo se está haciendo una reducción de personal. Me informaron que Paolo (Maldonado) tenía contrato hasta junio por locación de servicios y ya se venció su contrato”, dijo el asesor deportivo del cuadro crema.

Los hinchas que habían cuestionado a Roberto Martínez por no defender a su excompañero lo volvieron tendencia tras su explicación sobre el tema. “No me comunico con Paolo hace 20 años, no sé por qué me tendría que comunicar yo. Lo he visto dos veces desde que me retiré del fútbol. No tengo un contacto con él. Hace un tiempo le pedimos un informe al director de menores, pero quedó netamente ahí. Nada más”, comentó el excapitán a diario ‘Libero’.

Paolo Maldonado llegó con policías a Campo Mar (Video: GEC)

‘Carretilla’ para ídolo crema

Rápidamente los hinchas de Universitario de Deportes descargaron toda su furia contra el asesor deportivo. “La cara de Paolo Maldonado, en su cumpleaños, gracias a Gremco y a Roberto Martínez, que hoy lo despidieron de Universitario”, “¡Miserables! O sea, lo saludan por su cumpleaños y al mismo tiempo lo despiden, son de lo peor. Roberto Martínez pasa a la lista negra”, fueron algunos de los cometarios en Twitter.

Hinchas criticaron a administrador crema y a Roberto Martínez (Captura)

“Roberto Martínez Jamás estuvo en el póster y, de aquí en adelante, no debe pisar ninguna sede del club”, “Cuando se vaya la constructora, Roberto Martínez no puede ni debe pisar alguna sede de Universitario de Deportes”, comentaron otros fanáticos del cuadro merengue que esperan un cambio de Administración.

Explicaciones del excapitán crema no convencieron a hinchas (Captura)

