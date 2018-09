Universitario: Hinchas mandaron a vender arepas a este jugador tras ser expulsado | VIDEO | FOTOS

Ser venezolano y ganarse una expulsión por golpear a un jugador nacional, fue motivo suficiente para que el volante de Universitario , Arquímedes Figuera, recibiera una serie de insultos xenófobos de la tribuna del estadio de la UNSA de Arequipa, donde su equipo cayó 2-1 ante Melgar en el debut por el Torneo Clausura.



Arquímedes Figuera, denunció estas agresiones desde su cuenta de Instagram. Allí reforzó el orgullo por su nacionalidad venezolana y lamentó la agresión xenófoba que no había sentidos desde su llegada a Universitario hace dos años.



Desde este lugar el volante expuso. "No me avergüenzo de ser venezolano. Me siento orgulloso de donde vengo y, si tengo que vender arepas, como me dicen en los insultos, lo hago", escribió el volante de Universitario.



Arquímedes Figuera quien fue expulsado a los 73' en el duelo en Arequipa, arribo a Lima sin prestar declaraciones y se espera que la Comisión de Justicia de la ADFP se pronuncie sobre el comportamiento de los hinchas en el estadio de la UNSA.