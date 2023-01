No desea mirar hacia atrás. Horacio Calcaterra el nuevo fichaje de Universitario de Deportes decidió regresar al cuadro de Ate, pensando en levantar un nuevo título en la Liga1. El argentino nacionalizado peruano vivió un incómodo momento cuando durante una entrevista le hicieron reiteradas preguntas sobre Sporting Cristal.

La forma de salir del Rímac parece que todavía es una herida abierta para el mediocampista que logró ser el capitán en La Florida y después de sudar diez años la casaquilla celeste, el volante no se fue de Sporting Cristal en los mejores términos una situación que se hizo evidente en el diálogo que tuvo con el periodista Mauricio Loret de Mola.

La entrevista se fue volviendo tensa cuando el panelista de ‘A Presión’ decidió transmitirle la pregunta de un usuario que deseaba saber si este 2023 festejaría un gol ante los cerveceros. “No voy a responder. Ya quedó sanado el tema con Cristal, no voy a hablar más de Sporting Cristal, de eso por un tema de respeto hacia la ‘U’. También por respeto a mis compañeros y por la persona que me trajo al club, que hizo un esfuerzo para llevarme, creo que merecen que no hable más de ello. De ahora en adelante, defenderé esta camiseta a muerte”, dijo con seriedad.

Horacio Calcaterra se incomoda con preguntas sobre Sporting Cristal (video: A Presión)

“Ya no estoy mas en Cristal”

El periodista le preguntó sobre el equipo del 2018 que confirmó en La Florida, pero el futbolista le apuntó que no deseaba seguir hablando de los celestes. “Quieres seguir preguntando de Cristal ¿no? A ver siento que el 2018 fue el mejor año y el campeonato que conseguimos más claro. Creo que ese año hice once goles ”, dijo.

La incomodidad de Horacio Calcaterra se completó cuando su entrevistador insistió en preguntarle sobre su conocimiento de los cerveceros en la versión 2023 que serpa su rival en la Liga1. “ Háblame de la ‘U’, ya no estoy más en Cristal ”, dijo con seriedad y obligó al periodista a cambiar la pregunta y cerrar el tema.

¿Por qué Horacio Calcaterra dejó Sporting Cristal?

El argentino vivió un amargo momento en La Florida en el 2022 luego que el cuadro celeste se quedara fuera de la lucha por el campeonato nacional. El presupuesto del club se vio afectado y uno de los jugadores con mejor salario fue invitado a firmar un contrato, pero con nuevas condiciones para poder renovar, una situación que el volante no habría aceptado y decidió escuchar la propuesta de Universitario.

“ No nos pusimos de acuerdo y preferí dar un paso al costado. Yo sentía que no tenían interés por mí o no me habían dado esa confianza al ser capitán de Cristal ”, dijo a ‘Campeonísimo’.