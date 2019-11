Tras una gran temporada en UTC, Jean Deza está en la mira de varios equipos grandes del fútbol peruano. Sporting Cristal ya inició conversaciones con el ‘Ratón’ quien también reconoció que sí tuvo una llamada de la gente de Universitario de Deportes para ser jugador crema, pero que la rechazó.

El atacante de 26 años tuvo concedió una entrevista al Programa #ModoSele de Movistar Deportes donde contó de todo y hasta lo que vivió en el partido ante la 'U' en Cajamarca donde Alberto Quintero anotó tras un grosero error suyo.

“Tuve conversaciones con la 'U' en junio o julio. Me llamaron unos dirigentes que querían contar conmigo, pero yo en agradecimiento a Franco Navarro les dije que me quedaría en UTC hasta fin de año”, contó el jugador que tuvo una gran campaña personal con los cajamarquinos.

Pero lo que a Deza le sorprendió fue que la información del interés de Universitario de Deportes se haya filtrado justo antes del partido ante los cremas en Cajamarca donde cometió un blooper que permitió el gol del cuadro limeño.

“No sé cómo se filtró esa información y justo me pasa eso (el error en el gol) que por no reventar quise jugar con Erick (Delgado) y la agarré mal y llegó Quintero. En el primer tiempo no quise ni ver mi celular porque me dije eso debe estar que quema y felizmente pudimos empatar y me fui a mi casa como si hubiese ganado”, reveló.

Lo busca el celeste

Jean Deza confirmó que su representante está reuniéndose con dirigentes de Sporting Cristal, pero no quiso sentar postura sobre la decisión que va a tomar. Eso sí, señaló que el club que lo quiera debe presentarle un plan a futuro.

“Quiero pensar en un futuro, en un club que en 6 meses o un año la rompa y pueda volver a Europa. Ese es mi objetivo. A los 19 años estuve en una liga muy competitiva como Francia, que no es fácil llegar y me he propuesto regresar”, indicó.