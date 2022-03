El administrador de Universitario, Jean Ferrari, se refirió este miércoles acerca de la contratación de Andy Polo. En ese sentido, el exfutbolista mencionó que el club decidió fichar al delantero al conocer que no tenía un proceso legal en Estados Unidos ni en Perú.

“No hicimos la evaluación mediática de lo que podía generar la contratación de Andy Polo. Hoy, nos vemos en una coyuntura. Nosotros al vernos expuestos en una situación de esta naturaleza, hemos ahondado en el tema de investigación”, mencionó en conferencia de prensa.

De la misma manera, el gerente legal del club, Giancarlo Mandriotti mencionó que Polo no fue despedido de Portland Timbers. “El club decidió separarlo por el impacto mediático y la relación se quebró. La MLS le pidió a Andy que no los demande por su salida debido a que no existía ningún tipo de falta para hacerlo”, acotó.

Por otra parte, Ferrari explicó que el futbolista nacional continuará en el equipo, pero todavía no debutará en la Liga 1 2022. “El contrato de Andy Polo está condicionado a que no tenga actividad profesional hasta que solucione sus problemas personales”, añadió.

“Hemos conversado con Andy y le hemos dado 15 días para que llegue a un entendimiento con su expareja. Él no la está pasando bien, la situación mediática lo afecta y esto repercute en la parte deportiva. Como institución le daremos todo el soporte para que concilie”, informó.

De la misma manera, agregó: “Queremos pedir disculpas a las personas que se pueden haber sentido ofendidas con esta contratación. Creemos en la igualdad, el respeto y la inclusión. Por ello, nos ponemos a disposición de ambas partes para que lleguen a buenos acuerdos”, señaló el administrador de Universitario.