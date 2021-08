Universitario de Deportes ha decidido cambiar de entrenador y tras la salida del argentino Ángel Comizzo la directiva ha decidido que sean los nacionales Juan Pajuelo y Gregorio Bernales quienes se hagan cargo del equipo de cara al duelo ante Sport Boys y hasta que se designe un nuevo estratega, así lo detalló Roberto Martínez, asesor deportivo del club.

“Nos queda agradecerle porque dejó todo. Lamentamos que las cosas no se hayan dado. El domingo nos reunimos y se le comunicó. Él prefirió no decirles a los jugadores hasta este partido. En lo profesional y personal, no hay reproche con Ángel”, señaló Martínez para radio Ovación.

El portavoz de los merengues señaló que dos excompañeros suyos volverán tomarán las riendas del equipo, como lo hicieron ante la salida del chileno Nicolás Cordova. “El equipo va a seguir entrenando con Juan Pajuelo como técnico interino junto a Gregorio Bernales. En la semana ya tendremos alguna novedad concretada. Solo queda ganar tiempo para el partido que viene con Sport Boys y empezar una buena etapa”, dijo.

Ángel Comizzo dejó de ser entrenador de la 'U'. (Foto: Universitario de Deportes)

El excapitán crema confesó también que Ángel Comizzo, puso por delante el interés del equipo tras conocer su salida. “Siempre ha manifestado que estaba para aceptar cualquier decisión del club. No hubo inconvenientes”, finalizó.

