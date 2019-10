Universitario: El líder del Torneo Clausura que no recibe goles hace 7 partidos, pero que no gana hace un mes

De la mano de Ángel Comizzo, quien es el último técnico que sacó campeón a los 'Cremas' en 2013, Universitario busca quedarse con el Torneo Clausura para luchar por el título nacional a fin de año. Repasemos sus números a falta de 5 fechas para culminar el campeonato.



Universitario es el líder del Torneo Clausura de Liga 1. Tiene un punto de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores (Sporting Cristal y Alianza Lima) y está obligado a vencer a Cantolao este sábado para seguir arriba.



Universitario acumula 7 partidos al hilo sin recibir goles en el Torneo Clausura de Liga 1, lo que dice mucho del gran presente del portero José Carvallo, protagonista de espectaculares atajadas en las últimos meses.



Pero en la zona de ataque, la realidad es distinta. Desde la salida de su goleador Germán Denis, Universitario no ha podido encontrar a un sustituto ideal dentro de su plantilla.



Producto de ello, Universitario se convirtió en un equipo con poco gol, pues suma 3 encuentros seguidos que no marca. No suman 3 puntos hace prácticamente un mes (1-0 a Alianza Lima).



La última vez que Universitario marcó más de un gol fue el pasado 14 de setiembre, cuando recibió en el Monumental a Binacional. Aquel día derrotó 2-0 con goles Alejandro Hohberg y Gerson Barreto.