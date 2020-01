Juan Carlos Chávez fue editor de ‘Crema, mi gran amigo’ y ahora nos presenta ‘Los años maravillosos’ (Estruendomudo 2019), una nueva publicación para todos los seguidores de Universitario de Deportes, que recopila imágenes, entrevistas y testimonios de los protagonistas de los mejores años en la historia crema desde 1990 hasta 1995.

En las páginas del libro se respira la pasión por la camiseta de la 'U'. ‘Balán’ Gonzales, Roberto Martínez, Jorge Amado Nunez o Tomás ‘Ratón’ Silva-uno de los baluartes para lograr el bicampeonato en 1992 y 1993- entre otros, pasean por las páginas de ‘Los años maravillosos’, que todo hincha crema debe leer.

¿Cómo iniciaste el proceso de ‘Los años maravillosos’?

Inicié a mediados de 2011 con dos objetivos: hacer un tributo a los años que marcaron mi hinchaje por la ‘U’; y la otra es hacer un homenaje a los jugadores de los 90’, que en el 95% de los casos se fueron por la puerta falsa y nunca recibieron un reconocimiento salvo José Luis ‘Puma’ Carranza, muchos años después. Sin embargo, ninguno de los demás-Zubzuck, Roberto Martínez, ‘Balán’ Gonzales o Tomás Silva-, tuvo una salida amistosa de la ‘U’. Me pareció injusto por todas las cosas que nos dieron.

¿Por qué no consideraste el tricampeonato de Universitario?

Por el objetivo que te acabo de comentar. Quería enmarcar los seis años más importantes para mí. Entre el 95 y el inicio del tricampeonato hay tres años que son oscuros en el equipo crema. Me han preguntado si habrá una segunda parte de ‘Los años maravillosos’, lo he pensado, porque aún tengo mucho que contar.

¿Esta investigación te tomó cerca de 10 años?

La idea comenzó en 2011, pero el libro lo terminé a mediados de 2018, pero no tenía la solvencia económica como para sacar algo por mi cuenta. Luego publiqué ‘Crema, mi gran amigo’. Después de ese libro, la editorial me preguntó si tenía algo más y justo estaba con el manuscrito de ‘Los años maravillosos’. Este año vamos a publicar ‘Crema, mi gran amigo 2’, en el cual vamos a tener 12 mujeres como mínimo escribiendo acerca del equipo crema.

"Yo no soy la estrella, las estrellas son los futbolistas de esos años", indica Juan Carlos Chávez sobre su libro 'Los años maravillosos'. (Difusión)

¿Esperabas el éxito que tendría ‘Crema, mi gran amigo’ en la FIL 2019?

¡Para nada! Sabía que tendría un impacto fuerte pero si me preguntas que iba a ser el tercer libro más vendido de la FIL 2019, no te lo hubiera afirmado. Hubo gente que se quedó afuera en la presentación. Para mí, fue un honor y orgullo porque superó todas las expectativas que teníamos.

En el prólogo de ‘Los años maravillosos’ escribes que “no nos encontramos frente a una novela ni frente a un documento autobiográfico”.

Hay mucha data histórica. Me sumergí en la Hemeroteca Nacional. Muchos me preguntan si cuento anécdotas sobre mí. Pero no. Yo no soy la estrella, las estrellas son los futbolistas de esos años. Yo no doy opiniones. Es una narración cronológica. No soy juez y parte en ninguna situación. Cuando hablo, soy hincha de Universitario, pero sentí que era mucho más honesto publicar un libro así, más neutral, sin tomar partido por nadie. Cada uno tiene distintas formas de ver el fútbol, si yo lo inclinaba a mi postura, tal vez podía chocar con hinchas cremas que piensan distinto.

Es un libro que puede leer un seguidor de cualquier equipo.

Claro. También lo puede leer un hincha de la ‘U’ que tiene 40 o 50 años o un adolescente de 15 años porque el libro está contextualizado. Trato de situar al lector en la historia. Por ejemplo, un adolescente desconoce quiénes fueron Jorge Nicolini o Fernando Cuéllar, allí cuento la historia de cada uno.

Encontrar y entrevistar a Tomás Silva fue "una de las cosas más importantes que hice para el libro", nos cuenta Juan Carlos Chávez. (Difusión)

Eres muy fanático de Tomás Silva. Incluso, tu hijo se llama Tomás. Fuiste a Uruguay a buscarlo, ¿esto es lo máximo que hiciste por ‘Los años maravillosos’?

En el prólogo que escribe Roberto Martínez, él describe a Tomás Silva como un jugador grandísimo, pero que cada vez su figura se estaba diluyendo mientras otras figuras como ‘Balán’ Gonzales, Nunes, Ronald Baroni o Martín Rodríguez, jugadores de la época aún se mantienen en el imaginario de los hinchas de Universitario, obviamente apoyados por redes sociales. No es el caso de Tomás Silva que cuando se fue de la ‘U’, fue como si la tierra se lo hubiera tragado, desapareció del mapa por completo. Uno de los grandes objetivos del libro era ubicarlo como un testimonio. Fue una travesía de cuatro años, viajar y encontrarlo en Uruguay. Es una de las cosas más importantes que hice para el libro.

¿Vas a seguir escribiendo acerca de Universitario?

Tengo un par de ideas pero estoy analizando con cuál me quedo para escribir un nuevo libro, que está relacionado con la ‘U’. Por ahora, no puedo escribir otra cosa que no sea sobre la ‘U’. Todavía no lo tengo muy claro. Porque ahora hemos empezado la preproducción de ‘Crema, mi gran amigo 2’ desde octubre de 2019 y ya tenemos alrededor de 10 personas confirmadas y esperamos la confirmación de otras.