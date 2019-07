Universitario: El 'Messi boliviano' ya está en Lima y hace esta promesa a hinchas cremas |VIDEO |FOTOS 

¡¡¡ Llegó Messi !!! El alboroto en las primeras horas de la mañana en el aeropuerto 'Jorge Chávez' era inusual. No se trataba del capitán de Barcelona, sino del 'Lionel Messi boliviano', Henry Vaca , quien llegó a nuestra capitán con la intensión de fichar con Universitario de Deportes.



Henry Vaca llegó sobre las 6 y 30 de la mañana y fue recibido por algunos hinchas cremas. El 'Messi' boliche de 21 años llega procedente del The Strongest. En las próximas horas pasará exámenes médicos y al mediodía firmará su contrato con el cuadro crema



Ángel Comizzo aprobó la llegada de Henry Vaca, no solo debido a su talento con la pelota, sino con su adaptabilidad a la altura. “Vengo a demostrar mi fútbol. Soy aguerrido, encarador, me gusta mucho el mano a mano y sé que llego al más grande del Perú”, dijo Vaca ni bien pasó al aeropuerto.



Henry Vaca llegó a Lima

Sobre el apodo que carga sobre sus hombros (Messi boliviano) fue claro en no ilusionar a los hinchas. “Estoy lejísimos del nivel de Messi, desde juvenil me dicen así, pero con mi juego intentaré hacer historia en el más grande del Perú, ese es mi objetivo”, añadió el boliviano que ha defendido a la selección de Bolivia Sub 21.