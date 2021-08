En las últimas horas se ha dicho de todo sobre la despedida de Paolo Maldonado de Universitario de Deportes. El propio exjugador crema habló con TROME sobre su situación actual y de lo que dijo Roberto Martínez. Maldonado no se guardó nada y asegura que hará respetar sus derechos como trabajados. Comenzamos.

Paolo, según Roberto Martínez tu contrato con Universitario ya había terminado.

Roberto Martínez ni sabe dónde está parado, no tiene idea, ya que recién ha llegado. Miente. Y voy a desbaratar su mentira.

Entonces, ¿cómo son las cosas?

El tema es simple, desde que llegó la gestión de Gremco, tomaron la política de renovar automáticamente los contratos. Te estoy hablando desde el año pasado. Pero eso no es todo.

¿Qué más hay?

Si mi contrato hubiera vencido en junio, entonces por qué me han pagado el mes de julio. Es más, he trabajado hasta el día miércoles 11 de agosto de manera normal. Te das cuenta cómo se le cae la mentira a Roberto Martínez.

Ese último día hiciste trabajo en la misma Vidu.

Así es. Fue el primer día de la vuelta a los entrenamientos presenciales. Por eso, desde el lunes se empezaron con las pruebas médicas para volver a los entrenamientos en campos de juego.

Entonces, ¿por qué te sacan?

Es una medida política de esta gente que ya se va del club. Todo esto es debido a que fui a festejar un aniversario más de la ‘U’ con gente y amigos que quieren de verdad a la institución. Por eso me están sacando, esa es la verdad.

¿Ahora cuál es tu situación?

Ayer, miércoles por la noche, me llegó una carta notarial a mi domicilio con la cual me están despidiendo. La carta la firma Luis Sierralta, que es el administrador de Gremco. Igual estoy camino a Licencia de la FPF y Sunafil del Ministerio de Trabajo para dejar constancia de mi situación.

¿Solo te queda esperar?

Sí. Reitero, es un tema político. Gremco está de salida y según la ley no puede ni contratar ni despedir trabajadores. Ahora ya todo está en manos de la SUNAT.

¿No te llevabas bien con Gremco?

Jamás hice problemas. Cuando llegó la administración de Gremco me sacaron del fútbol femenino, me redujeron el sueldo en un 75% y no dije nada. Lo acepté. Me mandaron a la sub 17, lo acepte sin problemas.

¿Ahora cuánto ganabas?

2,000 soles mensuales. Acá está mi recibo por honorarios del mes de julio que me pagaron. Ahora qué saldrá a decir el mentiroso de Roberto Martínez.

“ROBERTO MARTÍNEZ NO TIENE AMIGOS”

Según ha declarado Roberto Martínez, no te ve hace 20 años.

Qué se puede esperar de Roberto Martínez. Yo no voy a descubrir lo que es Martínez. Es más, en el año 2016, cuando estaba en el cuerpo técnico de Universitario con Roberto Chale y el ‘Puma’ Carranza, fuimos a casa de Roberto Martínez a visitarlo. Fui con el ‘Puma’. Estuvimos conversando en un parque frente a su domicilio. Y dice que no me ve hace 20 años. ¡Es más mentiroso!

¿No eras amigo con Roberto Martínez?

Roberto Martínez no tiene amigos en el fútbol. Esa es la verdad. No conozco a nadie en el fútbol que pueda decir que es amigo de Roberto Martínez. En cambio, yo sí puedo decir que tengo amigos en el fútbol.

¿Por qué crees que Roberto Martínez no tiene amigos en el fútbol?

Por qué será…lo dejo ahí nomás.

¿Te dolió mucho que te hayan despedido en el día de tu cumpleaños?

Eso es una anécdota y pinta de cuerpo entero de lo que son la administración saliente.

Universitario, en sus redes sociales oficiales, te saludaron por tu onomástico.

Mi hija me contó, fue una locura, mientras por un lado me felicitaban por el otro me estaban botando. Es de ripley, no sé si reír o llorar. Ja, ja, ja.

Gracias Paolo Maldonado por tu tiempo con Trome.pe.

Gracias a ustedes por darme la posibilidad de dar mis descargos y poder desmentir tantas mentiras.

TE VA A INTERESAR