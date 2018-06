Universitario: El increíble gol que se falló Paulo De la Cruz sin arquero ante Ayacucho FC | VIDEO | FOTOS

En el Universitario vs Ayacucho FC, los cremas se perdieron una gran ocasión de gol con Paulo De la Cruz, cuando el arco rival estaba con el portero vencido.



En el minuto 14' del segundo tiempo, Jersson Vásquez lanzó un centro al área chica para que Paulo De La Cruz solo la agregara de cabeza, pues el arco de Ayacucho FC estaba sin arquero.



Lamentablemente para las aspiraciones de Universitario, Paulo De La Cruz cabeceó mal y el balón no ingresó a las redes de Ayacucho FC.



Puedes ver todas las incidencias del Universitario vs Ayacucho FC por la fecha 6 del Torneo Apertura, AQUÍ.

El increíble gol que se falló De La Cruz en el Universitario vs Ayacuho FC. (VIDEO: GOL PERÚ)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE