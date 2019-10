Universitario pediría postergar decisivo partido con Sporting Cristal por fecha 11 del Clausura | VIDEO 

Una por otra. La directiva de Universitario espera no verse perjudicada por la reciente convocatoria de Alejandro Hohberg a la selección peruana y en ese sentido, Ángel Comizzo, entrenador del equipo habría pedido postergar el choque ante Sporting Cristal , debido ala cantidad de jugadores con los que no puede contar para este trascendental encuentro por el Torneo Clausura.



El duelo ante Sporting Cristal, por la fecha 11 del Torneo Clausura y programado para este sábado 12 de octubre, no contaría con la presencia de 5 jugadores titulares de Universitario entre ellos: Aldo Corzo y Armando Alfageme, convocados ala selección mayor. También fue convocado a Panamá, Alberto Quintero y también el nacional Brayan Velarde. A ellos se suma Alejandor Hohberg, convocado de emergencia tras la lesión de Yoshimar Yotún.



Pero Sporting Cristal también llegaría afectado para su encuentro con el cuadro crema, pues Manuel Barreto no podría contar con Patricio Álvarez, Christofer ‘Canchita’ Gonzales, Gianfranco Chávez, Gerald Távara y Kevin Sandoval.



Universitario es líder absoluto del del Torneo Clausura, si gana ante Sport Boys mantendría esta ventaja sobre sus perseguidores, entre ellos Sporting Cristal, de lo contrario esta sería una situación anímica que aprovecharía los rimenses para recuperar terreno ante los cremas.