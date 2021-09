Piero Quispe es la nueva ‘Joya’ de Universitario de Deportes y tras la ausencia de Hernán Novick el volante ha sabido ganarse con goles y buenas actuaciones, un lugar en el once de Gregorio Pérez. Pero pocos saben lo sacrificios que el muchachito, de 20 años, ha tenido que hacer para poder empezar a vivir su sueño.

El autor del primer gol crema ante sport Huancayo recordó que durante un tiempo tuvo que vivir en Campo Mar, debido los problemas que tenía para llegar a los entrenamiento. “Yo soy de Hacienda Naranjal, en San Martín de Porres, y para tomar el bus que salía de ‘Lolo’ Fernández a Lurín tenía que salir a las 4 y 50 o 5 de la madrugada para que no me deje el bus”, recordó el mediocampista para RPP.

“Ya no vivo allí (Campo Mar), ahora me jala mi compañero, Nelson Cabanillas, quien vive por Comas, y se hace un poco más fácil para mí”, cuenta el jugador quien ha encontrado el apoyo de su compañero quien lo conoce desde que era calichines en la Academia Héctor Chumpitaz.

Piero Quispe anotó su primer gol como profesional con Universitario de Deportes.

Piero Quispe recordó su gol ante el ‘Rojo Matador’. “Había pensado patear con la izquierda desde el primer momento, porque si lo hacía con la derecha estaba seguro que se me iba para arriba, pero al final me me salió un buen gol”, contó.

Reemplazar a Hernán Novick ha sido una tarea difícil, pero que ha podido cumplir “Tomo con mucha responsabilidad y calma jugar en el puesto de Hernán. Él me habla y me dice que le hago acordar sus inicios y me aconseja, es una buena persona. Lo bueno es que nos entendemos y si el profe en algún momento quiere que juguemos juntos, estamos listos”, añadió.

Piero Quispe anotó el 1-0 de Universitario sobre Sport Huancayo. (Video: Gol Perú)

“Cuando jugaba en la pista yo era ‘Orejitas’ Flores”

El muchacho de Lima Norte, hoy expresa admiración por su colega uruguayo, Hernán Novick, pero recuerda los días cuando jugaba en las pistas. “De afuera soy admirador de Lionel Messi, pero cuando era más chico y jugaba en las pistas yo decía que era ‘Orejitas’ Flores, no lo conozco aún, solo lo he visto de lejos”, comentó.

Universitario vs Huancayo: Piero Quispe marca golazo de ‘tres dedos

Menos de 20 minutos necesitó Universitario de Deportes para abrir el marcador ante Sport Huancayo en el duelo que protagonizan por la fecha 13 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El jugador de 20 años, Piero Quispe, fue el encargado de anotar con un soberbio disparo de ‘tres dedos’ con el botín derecho. Este es el segundo gol de Quispe en el año, antes ya había marcado en el empate 2-2 de la ‘U’ ante Alianza Atlético de Sullana.

Universitario: Piero Quispe, de 19 años, logró empate agónico ante Alianza Atlético por Liga 1. (GOLPERÚ)

