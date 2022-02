No llega a los 55 años pero se considera un técnico de la vieja guardia. Tito Chumpitaz es gerente de la academia que desde hace varios años surte de futbolistas a diversos clubes peruanos de Primera División. En esta nota nos habla de Piero Quispe, quien viene destacando en Universitario de Deportes.

TE VA A INTERESAR | ¿Pega la vuelta? Roberto Siucho confirma que podría volver a la ‘U’

El DT cree que su alumno está para cosas grandes y superará a Edison Flores. Es que Piero Quispe y ‘Orejas’ tienen algo en común, aparte de Universitario de Deportes, ambos salieron de la escuela Tito Chumpitaz.

PREGUNTA: Tito, ¿Qué te parece la designación de Gustavo Roverano como técnico de la sub 20?

RESPUESTA: Todos dicen que el técnico de la sub 20 debe ser especialista en menores, pero los jugadores de esa categoría ya tienen experiencia en Primera.

Técnicos de juveniles dicen que nunca lo vieron en un torneo de la categoría…

Es cierto, yo tampoco lo vi, pero el perfil de un técnico de sub 20 está más hecho para alguien que trabajó en mayores.

¿No hay entrenadores peruanos para dirigir una selección juvenil?

Yo hubiese elegido un nacional, pero si Ernesto Arakaki lo escogió sólo nos queda apoyarlo. Además, vive años aquí, tiene más de acá que de allá.

¿Hay chicos para hacer un buen torneo?

Siempre hay jugadores en el Perú, lamentablemente por idiosincrasia maduran tarde.

TITO CHUMPITAZ: CAZULO SABE DE FÚTBOL PERO NO TIENE EXPERIENCIA

La mala campaña de Cristal en la Copa Libertadores sub 20 dice lo contrario…

Le fue mal, pero esa diferencia de 7 goles o 5 no la hay. Cazulo sabe de fútbol, pero todavía no tiene experiencia, pero eso no es culpa de él, es culpa de la institución que está formando un entrenador y ese es el resultado.

¡Hasta el Caracas FC de Venezuela los goleó!

Cristal fue con chicos de menos edad y eso se nota en estas categorías. Luego de la campaña pareciera que estamos en el fondo de la tabla, pero no estamos tan mal.

¿Qué opina de la bolsa de minutos?

Estoy de acuerdo, es la única manera de que los técnicos pongan a los chicos. Esto ayuda a que maduren más rápido.

LA REALIDAD DEL TRABAJO CON JUVENILES EN PERÚ

¿Qué debemos hacer para mejorar en menores?

Invertir como lo hacen Argentina, Ecuador, Colombia.

¿Los derechos de formación no ayudan a los clubes y academias?

Para cobrar te hacen un mundo, muy pocos cumplen. Sólo San Martin, Alianza Lima y la “U”. Los otros clubes no tienen para pagar y para que el chico no se perjudique y juegue renunciamos al cobro.

¿Y cómo se mantienen?

Todos hacen lo que pueden. Nosotros hacemos polladas, alquilamos el domingo el complejo para que el chico tenga para el pasaje, para una fruta, para el rehidratante.

Pierden dinero…

Con lo poco que pagan por los derechos de los chicos no alcanza ni para pagar dos meses de cancha. Por eso hay técnicos que ganan 800 soles y ni bien terminan de entrenar se van corriendo a trabajar a un colegio y luego a una academia.

El panorama es complicado…

Hay chicos de 10 y 11 años que cobran por 20 soles por partido y los domingos se juegan cuatro o cinco. Eso hace mal al chico porque solo piensan en ganar su plata y no en formarse, pero esa plata que ganan sirve para que sus hermanitos coman toda la semana.

TITO CHUMPITAZ: PIERO QUISPE TIENE TALENTO Y LLEGARÁ LEJOS

¿Cómo ve a su alumno Piero Quispe?

Va bien, tiene talento. Si sigue con humildad y los pies sobre la tierra puede llegar lejos.

¿Qué le aconsejaría?

Que entrene el doble o el triple. Si lo consigue, estamos ante un gran jugador.

¿Tan bueno lo ve?

Esa jugada que le hizo a Carmona, la hace a cada rato y también por el medio, ya lo verán. Es fulbitero, correlón, sacrificado y tiene una habilidad que no la tiene ni Edison Flores.

Piero Quispe anotó el 1-0 de Universitario sobre Sport Huancayo. (Video: Gol Perú)

¿Puede ser mejor que ‘Orejas’?

Édison técnicamente es bien dotado, pero Quispe tiene más talento, habilidad le sobra. Desde chiquito se notaba que tenía condiciones.

El problema para él es que Hernán Novick es el titular en el puesto…

Yo creo que el técnico los pondrá juntos. Además, Piero corre más que Novick y es cargoso. Algo harán porque si lo sientan taparían una figura que es exportable.

¿Qué opina ‘El gran Capitán’ del muchacho?

Mi papa no regala elogios a nadie, a todos los chicos les ve defectos, no alaba a nadie, pero con Piero es diferente.

¿Le gusta?

Lo conoce desde chico y dice que va bien.

TITO CHUMPITAZ: REIMOND MANCO FUE DE MÁS A MENOS

Hablando de talentos, ¿por qué cree que no Reimond Manco no llegó lejos?

Era bravo, pero no mejoró con el tiempo, fue de más a menos. Le faltó correr más y tener el despliegue de Farfán, con eso seguiría en Europa.

Este año jugará en segunda…

Cada vez corre menos y así baja su nivel, los rivales ya lo conocen y es más fácil de marcar.

¿Cómo es su relación con él?

Nunca tuvimos problemas. Es mentira que lo dejaba hacer lo que quería. Como no llevé a los ‘Jotitas’ empezaron a inventar cosas y me pusieron a la gente en contra.

Cuando dirigió la Sub 20 tuvo entre otros a Carlos Zambrano, Aldo Corzo y Luis Advíncula, ¿se notaba que iban a llegar lejos?

Claro, Zambrano ya estaba en el Schalke 04 y Corzo era titular en Alianza, con Luis (Advíncula) si fue diferente.

¿Por qué?

Lucho jugaba de centrodelantero en el Esther Grande. Y nosotros lo pusimos en la raya porque el lateral era Corzo. Ojo, nadie es descubridor de nadie, solo fui parte de su proceso.

Si seguía de Nueve, ¿quizás no llegaba?

En esa selección el titular como delantero era Juan José Barros que jugaba en Bolognesi, Lucho no tenía sitio y por eso se le preparó para jugar delante de Corzo. Creíamos que más adelante, por potencia, llegaría. Y así fue.

Funcionó la apuesta…

Parece que sí, luego lo recomendamos junto a Paolo Hurtado al Juan Aurich.

¿Otro chico al que le vio condiciones de chico?

Miguel Araujo. Él jugaba en Cobresol con 12 o 13 años, lo enfrentamos con Virgen de Chapi y me llamó la atención que jugaba desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde sin parar.

¿Y qué pasó?

Me llamó la atención su fútbol y que jugaba con chicos mayores que él y destacaba. Por eso le dije a su entrenador. ‘Profe’, hay que cuidar ese negrito, va a ser bravo’.

¿Cómo terminó la historia?

Al poco tiempo Oscar Hamada me preguntó qué chicos había visto en el torneo para la selección y le di los nombres de Edison Flores y Miguel Araujo. Los probaron y se quedaron.

¿Algún ex jugador de la academia que hoy triunfa se acercó a la academia y apoyó en algo a los chicos?

Nadie pasa, la academia Chumpitaz vive de Chumpitaz. Y ojo que el aporte no sería para mí, sería para los chicos que necesitan chimpunes y más pelotas.

¿Algún muchacho de la academia al que debamos seguir en los próximos años?

Ibrahim Peña que es categoría 2004. Lo acabamos de pasar al Alianza Lima y ya está entrenando con la reserva. Es un back de más de un metro ochenta y le dicen el Yerry Mina peruano.

¿Puede llegar?

Es una mole, ya lo verán y seguro que emigrará.

MÁS DE FÚTBOL E HISTORIAS DE FUTBOLISTAS