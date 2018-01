Universitario presentó camiseta Marathon pero Poder Judicial le ordena usar Umbro ¿Qué cosa?

Universitario de Deportes sufrió un revés legal a pocas horas de l partido ante DIM en la 'Noche Crema', en la que se presentará al plantel, con la nueva camiseta Marathon , pero el Poder Judicial ordenó lo contrario.



Una medida cautelar del Poder Judicial a favor de la empresa KS Depor, representante de Umbro, ordenó al Universitario a usar dicha la marca deportiva y ninguna otra hasta que se resuelva el conflicto contractual con el club crema.



"Se ordena a Universitario cumplir con su obligación de exclusividad contemplada en cláusula sexta del contrato y por ende se abstenga de contratar o solicitar auspicio de otras empresas que fabriquen artículos iguales o similares a los de KS Depor", señaló la medida judicial.



Es decir, legalmente Universitariono puede usar la camiseta de Marathon en la 'Noche Crema' y tampoco en el futuro, solo puede usar la marca Umbro.



Esta es la nueva camiseta de Universitario con la marca Marathon:

Universitario: La nueva camiseta para la temporada 2018 Universitario: La nueva camiseta para la temporada 2018

Juan Carlos Ortecho, directivo del Universitario, salió al frente y dio la versión del club crema tras conocerse la medida cautelar del Poder Judicial.



"La resolución del tribunal no te puede indicar con qué camiseta puede jugar o no. Es una medida cautelar, no una definitiva como alguien ha comentado de manera inexacta. Lo que ha llegado es una resolución que indica que se mantenga la medida cautelar que otorgó el Poder Judical en el mes de julio y que le corre el traslado a la Universitario para que responda la demanda", replicó Ortecho tras la resolución judicial en declaraciones a Radio Capital.



"El contrato con Marathon está oleado y sacramentado, nosotros vamos a vestir esta noche (en la Noche Crema ante DIM) Marathon", advirtió el directivo de Universitario.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.