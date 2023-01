Se quedó sin chances. El delantero Bruno Sepúlveda no daba su brazo a torcer en las negociaciones con Club Barracas Central de Argentina hasta donde llegó para expresar su negativa de regresar a la Liga Profesional Argentina con la intención de hacerlo este 2023 por Universitario de Deportes, pero el jugador se enteró este miércoles que los cremas firmaron con Alex Valera.

El jugador se mostró rebelde ante la decisión de su club, Estudiante de Río Cuarto, que es dueño de su pase y que en un primer momento parecía venderlo a Universitario, pero finalmente decidió ejecutar una cláusula de venta a Barracas Central, sin el consentimiento del jugador argentino de 30 años que viajó a solucionar su problema que llevó más tiempo de lo esperado.

El jugador que había recibido el visto bueno de Carlos Compagnucci, no logró resolver la situación y desde la administración se optó por fichar a Alex Valera, dejando ‘en el aire’ al delantero que se había hecho la ilusión de jugar con la casaquilla crema este 2023.

Jugador habría perdido su cupo para llegar a Universitario (Foto : @clarin)

“Sepúlvedad no firmará por Barracas”

Horacio Rossi, representante del jugador contó por pormenores de la actualidad del jugador que busca hacer entrar en razón a los directivos de su club basándose en la buena relación.

“ Él fue cedido a Barracas Central la temporada pasada y en los últimos partidos del año no jugó por decisión del club o del entrenador. Él termina el préstamo y surgió una oportunidad en Universitario. Se desplazó a Lima con el permiso de Estudiantes, y cuando está el acuerdo de palabra, informan sobre una opción de compra de Baracas el 31 de diciembre ”, dijo el manager a ‘Cadena 3′ de Argentina.

Un apunte importante para la FIFA es el deseo del jugador y el representante espera que este valor prevalezca en las negociaciones. “ Barracas no puede hacer uso de la opción aún si quisiese, porque el jugador no quiere jugar allí. Entonces no firmará el consentimiento. La normativa ampara al futbolista en este caso ”.

¿Qué opciones tiene Bruno Sepúlveda?

Horacio Rossi se mostró confiado en que el jugador no jugará en un equipo, donde se le maltrató sobre el final del 2022. “Cuando un club comprar a un futbolista, el jugador debe firmar el consentimiento. Ningún club puede vender a un jugador si ese jugador no quiere. Los derechos federativos pertenecen al club, pero la voluntad es del jugador. No lo puedes obligar a un club donde no quiere ir. En todo caso debería retornar a Estudiantes ”, añadió.

El agente también reconoció que el jugador se siente a gusto con lo que ganaría en Universitario y la relación con sus nuevos compañeros. “Sepúlveda ya le manifestó a Barracas que no lo compren porque no va a ir, que no lo compren. Si hablamos de clubes de este calibre, como Alianza Lima, Cristal o Universitario, no referimos a contratos importantes con moneda americana y ese tipo de oportunidad a un futbolista se le presenta una vez ”, dijo el manager

Pese a la voluntad de los argentinos, Manuel Barreto, gerente deportivo del club estudiantil reconoció que la opción de Bruno Sepúlveda se vería en un futuro, pues el cupo había sido cubierto con el fichaje de Alex Valera hasta 2024..