Rainer Torres: "En Sporting Cristal escuchaba canciones de la Trinchera Norte" | ENTREVISTA

Por: José 'Huachano' Lara



En la cuadra 14 de la avenida Pedro Miotta, en San Juan de Miraflores, un ‘Correcaminos’ trabaja formando jugadores. Se llama Rainer Torres, con menos cabello, pero con la convicción de un fanático de su camiseta. Se emociona al repasar sus enfrentamientos con Alianza Lima y sus costumbres antes de un clásico.



Rainer, ¿en la previa a un clásico estabas inquieto?

Descansaba mucho, dormía. A quien compartía mi cuarto, si quería hacer bulla, lo botaba a otro dormitorio.



¿Cábala infaltable?

Amarrarme el chimpún derecho y dar la primera pisada al campo con ese pie.



¿Si se desataba el zapato izquierdo?

Me sucedió en pleno partido y tuve que parar, desatar el derecho, atarlo y recién empezaba con el otro.



¿Era duro ‘anular’ a Johnnier Montaño?

Dificilísimo, pero no me hacía problemas. Lo mandaba a ‘Toñito’ Gonzales para que lo saque del partido y lo lograba.



¿Quién te metió más ‘taba’?

Te puedo contar lo que hacía cuando me golpeaban.



Dímelo.

Les respondía mal y varios me decían ‘te voy a partir’, y me reía. ¿Sabes qué les contestaba?



Ni idea...

¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Y varios eran famosos.



¿Por qué nunca celebraste un gol bailando salsa con tus compañeros?

Un día perdimos y les advertí: primero ganen 4 partidos y recién háganlo.



¿El secreto de Ricardo Gareca para sacar lo mejor de Donny Neyra en la ‘U’?

Él era engreído y el ‘profe’ lo apapachó.



¿Esa es la fórmula?

Ya retirado, me reuní con el ‘Tigre’ y me dio un consejo: ‘Cuando prometas algo a un jugador, anótalo. Porque uno se puede olvidar, pero el futbolista nunca y, si le fallas, no cree nunca más en ti’.



Si pudieras hablar con Ramos, Hohberg y los demás chicos, ¿cómo los motivarías?

No necesitas motivación, porque es el partido más importante del año.



¿Una anécdota con Juan Reynoso, tu técnico en el 2009?

En la ‘U’ nos prometió que si salíamos campeones, nos regalaba su auto Mercedes.



¿Cumplió?

Sí, pero cuando me llevó a Melgar, le pedí que prometa lo mismo y me mandó bien lejos, ja, ja.



Ser crema de sangre, ¿te trajo problemas en otros clubes?

Siempre publicaba en las redes cosas de Universitario y el dueño de Melgar no me renovó porque era muy hincha.



Una más...

En Cristal, me ponía mis audífonos con canciones de la ‘Trinchera’.



¿Alguien sabía de eso?

Una vez a Amilton Prado le hice escuchar y le dije: ‘Esta es una barra de verdad’.



Bueno, para irnos, agradecerte y pedirte tu pronóstico.

Gracias a ustedes y creo que será muy peleado y de pocos goles. Ojalá me equivoque y la ‘U’ gané con comodidad.