Universitario responde y desmiente a la SUNAT con duro comunicado y aclara situación del club

Las diferencias entre Universitario y la SUNAT se profundizan. El club crema emitió un comunicado respondiendo a otro de la entidad recaudadora en el que réplica duramente.



En primera instancia, tras la Junta de Acreedores del club convocada por Gremco, la SUNAT expresó la negativa de otorgar la exoneración del Impuesto a la Renta a la Administración Concursal.



Además la SUNAT señaló que Universitario arroja pérdidas en los últimos 3 años, que no se cambiará la Ley Concursal en caso se llegue al extremo de la liquidación y advirtió que los ingresos de la institución disminuyeron en 6 millones de soles. Por último, invocó al ahorro en el manejo financiero.



Universitario respondió con otro comunicado y dio a conocer su postura en siete puntos que se resumen así:



1. Universitario sustentó la necesidad de gozar la exoneración del pago del Impuesto a la Renta.

2. Universitario desmintió que sus estados financieros estén en pérdida.

3. Solicita el cambio de los estatutos del club y aclara que serían beneficiosos para el club.

4. Universitario informó que la SUNAT permitió a las anteriores administraciones endudarse por 28 millones de soles.

5. Universitario explicó los motivos del adelanto de facturas y acusó a la SUNAT de violar la reserva tributaria.

6. Universitario expresó que la SUNAT no tiene autoridad moral para recomendar reducción de gastos.

7. Universitario acusó que la SUNAT viene 'hostilizando' a la Administración Concursal y de brindar 'información falsa y tendenciosa'.

Aquí el texto completo del comunicado de Universitario :



"Respuesta al comunicado inexacto de la SUNAT :



1. No es cierto que la Administración Concursal no haya sustentado la necesidad de la modificación del tercer párrafo del artículo 51 de los Estatutos del Club, para gozar de la exoneración del Impuesto a la Renta e Inafectacion del IGV. Cómo es de conocimiento público, esta es la tercera vez en la que la actual Administración Concursal del Club intenta se apruebe la modificación del referido tercer párrafo, sustentando debidamente y con números proyectados la necesidad de gozar de la exoneración del Impuesto a la Renta e Inafectacion del IGV; sin embargo, en las tres (3) oportunidades, los representantes de la SUNAT (Sr. Harwill Arnulfo Moreno Bardales y Sra. Dulia Cecilia Díaz Campana y Ricardo Ochoa Martínez), sin ningún tipo de justificación, se han negado a la aprobación del cambio estatutario, generándole un perjuicio irreparable a Universitario de Deportes, el cual se suma a la millonaria deuda corriente generada por los Administradores Concursales impuestas por el Estado (INDECOPI y SUNAT).



2. No es cierto que el Club viene arrojando perdidas durante los tres (3) últimos años. Lo cierto es que el Club viene generando pérdidas durante hace muchos más años, situación que se ha repetido con las Administradores Concursales impuestas por el Estado (INDECOPI y SUNAT); sin embargo, como también ha sido informado, el Club proyecta generar utilidad durante el ejercicio 2018, situación que lo obligaría a pagar el 29.5% de dicha utilidad. Es decir, el Club se vería obligado a compartir con el Estado casi la tercera parte de la utilidad que generaría, a pesar de que ha sido éste, a través de las Administraciones Concursales que impuso, la que ha impedido que el Club pueda generar utilidades en los años previos. Cómo se puede apreciar, los representantes de la SUNAT, en vez de actuar con la finalidad de que el Club alcance el ansiado saneamiento económico financiero, hace todo lo contrario.



3. No es cierto que la modificación del tercer párrafo del artículo 51 de los Estatutos del Club no tenga ningún efecto práctico por la aplicación de la Ley General del Sistema Concursal. Lo afirmación que efectúa la SUNAT denota un claro desconocimiento de nuestra normatividad y/o una clara intención de confundir a la opinión pública, toda vez que dicho cambio estatutario resultará de utilidad una vez que el Club sea devuelto a sus socios, luego de ejecutado el Plan de Reestructuración.



4. No es cierto que sea más eficiente generar nuevos ingresos. Lo verdaderamente eficiente es generar nuevos ingresos pero también con la reducción de gastos. Es evidente que a la SUNAT no le ha interesado en ningún momento la reducción de gastos en el Club. De otra manera no se explica cómo es que permitieron que los Administradores Concursales que impuso el Estado le hayan generado al Club una deuda corriente de aproximadamente S/ 28’000,000.00.



5. No entendemos cómo es que recién ahora la SUNAT se preocupa y reclama por el “adelanto” de facturas cuando han sido las Administraciones Concursales anteriores las que no solo adelantaron nueve (9) facturas sino que además comprometieron al Club con una ampliación de contrato con la TV a cambio de un adelanto de US$ 800,000.00 que fueron descontados durante el año 2017. Si bien esta Administración Concursal se vio obligada a “adelantar” tres (3) facturas, lo hizo ante la amenaza de sanción por la Comisión de Licencias cuando fue presidida por el abogado Gonzalo de las Casas y la gerencia de Mario Maggi, a partir de la información que, sin autorización del Club y violando la reserva tributaria, le ha venido proporcionando la SUNAT; sin embargo, cuenta con un “Plan de Recuperación” a efecto de reducir a cero (0) el número de facturas “adelantadas” en los próximos cuatro (4) años.



6. No entendemos cómo es que los funcionarios de la SUNAT hacen una recomendación de reducir gastos cuando no tienen ninguna autoridad moral para ello, dado que han permitido durante más de cinco (5) años que se produzca un verdadero despilfarro que llevó a que el Club haya generado una deuda corriente de aproximadamente S/. 28’000,000.00. Adicionalmente le recordamos a la SUNAT que está Administración Concursal ha implementado una política de reducción de gastos que ha llevado a un ahorro de aproximadamente S/ 10’000.000,00 solo durante el año 2017.



7. No es cierto que la SUNAT apoye la reestructuración del Club. Lo cierto es que viene hostilizando a la actual Administración Concursal de distintas maneras, algunas de las cuales resultan manifiestamente cuestionables, por decir lo menos, y es una de las causantes que la anterior Comisión de Licencias, presidida por el Sr. Gonzalo De Ñas Casas, haya sancionado en forma ilegal y/o desproporcionada a nuestro Club, a partir de la información que le alcanzaba la SUNAT vulnerando su obligación de respetar la Reserva Tributaria. Adicionalmente la SUNAT viene entorpeciendo la actual gestión mediante la permanente interposición de denuncias ante INDECOPI, las cuales son rechazadas en forma permanente por ser infundadas. Asimismo la SUNAT daña la imagen del Club mediante comunicados como el que estamos respondiendo, el cual contiene información falsa y tendenciosa. Finalmente la SUNAT le genera tremendo daño al Club oponiéndose a la modificación del tercer párrafo del artículo 51 de sus Estatutos, con la finalidad de poder acceder al beneficio de exoneración del Impuesto a la Renta e Inafectacion del IGV, del cual gozan otros clubes de fútbol que también se encuentran constituidos como Asociaciones Sin Fines de Lucro, y en los cuales la SUNAT tiene la condición de principal acreedor."

