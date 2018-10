Universitario: ¿Qué resultados necesita para ganar el título de Clausura y salvarse del descenso?

Universitario : El cuadro crema repuntó en el tramo final del Torneo Clausura , está cerca de asegurar su permanencia en Primera División y además mantiene chances de ganar el título. ¿Qué resultados necesita?



El sistema del Descentralizado 2018 se define por la tabla del Torneo Clausura y la Acumulada de toda la temporada. Por ende, Universitario tiene dos objetivos opuestos, según el puntaje que ha sumado en ambas clasificaciones.



Universitario en la tabla del Clausura sumó 20 puntos y se ubica en el cuarto lugar, a solo cuatro unidades del líder Ayacucho FC. Y los cremas en la Acumulada sumaron 51 (puesto 9°), con una ventaja de 10 puntos de la zona de descenso (penúltimo), que ocupa Sport Rosario.

¿Qué resultados necesita para salvarse del descenso?

A Universitario le restan cuatro partidos y doce puntos disputar. Para permanecer en Primera definitiva y matemáticamente necesita sumar seis puntos más para ser inalcanzable. Esto sin importar los resultados de Sport Rosario.



Ahora, si Sport Rosario pierde o empata ante Binacional, Universitario estaría virtualmente salvado, salvo una catástrofe (cuatro derrotas seguidas) y una racha imbatible del equipo de Huaraz en las últimas fechas (cuatro victorias seguidas)

¿Qué resultados necesita para ganar el título del Torneo Clausura?

Esta opción es más complicada, pero no imposible. Universitario (4° con 20 puntos) tiene que superar a Ayacucho (1° con 24), Melgar (2° con 23) y San Martín (3° con 20) en la tabla del Clausura.



A Universitario le quedan tres partidos en Lima y uno en la altura de Cusco. La premisa para tentar el título depende de que gane los cuatro partidos que le restan y sumar 32 puntos en total.

Universitario depende de estos resultados para ganar el título del Torneo Clausura:

Melgar:

Tendrá que perder por lo menos dos partidos o dejar de sumar seis puntos en sus cinco partidos restantes.



Ayacucho:

Tendrá que empatar o perder por lo menos dos partidos o dejar de sumar cuatro puntos en sus cuatro partidos restantes.



San Martín:

Tendrá que empatar o perder por lo menos un partido o dejar de sumar un punto en los cinco partidos restantes.

Partidos restantes de Universitario en el Torneo Clausura:



Alianza Lima vs Universitario (Fecha 12 | 03/11/18)

Universitario vs Municipal (Fecha 13 | 06/11/18)

Real Garcilaso vs Universitario (Fecha 14 | 10/11/18)

Universitario vs Comerciantes Unidos (Fecha 15 | 24/11/18)

